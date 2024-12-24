DİĞER
İlk yarıda derbi kazanamadı
Fenerbahçe, 17 haftalık periyotta 2 kez sahadan puansız ayrılırken bu karşılaşmaları ezeli rakiplerine karşı oynadı. Ligin 6. haftasında taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk eden sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 3-1'lik mağlubiyetle tamamladı ve ligdeki ilk yenilgisini aldı. 15'inci haftada ise Beşiktaş 1-0 kaybetti.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.