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Haberler Fenerbahçe İlk yarıda derbi kazanamadı

İlk yarıda derbi kazanamadı

Fenerbahçe, 17 haftalık periyotta 2 kez sahadan puansız ayrılırken bu karşılaşmaları ezeli rakiplerine karşı oynadı. Ligin 6. haftasında taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk eden sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 3-1'lik mağlubiyetle tamamladı ve ligdeki ilk yenilgisini aldı. 15'inci haftada ise Beşiktaş 1-0 kaybetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 06:50
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İlk yarıda derbi kazanamadı
Fenerbahçe, 17 haftalık periyotta 2 kez sahadan puansız ayrılırken bu karşılaşmaları ezeli rakiplerine karşı oynadı. Ligin 6. haftasında taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk eden sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 3-1'lik mağlubiyetle tamamladı ve ligdeki ilk yenilgisini aldı. 15'inci haftada ise Beşiktaş 1-0 kaybetti.
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