Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Talisca'nın ardından Roberto Firmino bombası!
Anderson Talisca transferi için gün sayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında kadrosuna 3-4 takviye yapması beklenen Kanarya, Talisca'dan sonra Roberto Firmino ismine yoğunlaştı. Sarı lacivertliler, Brezilyalı futbolcu için Suudi Arabistan ekibiyle temasa geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 10:39 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 10:48
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Kanarya, ara transfer döneminde Talisca'dan sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Sabah'ın Arap basınından derlediği habere göre kariyerini Al Ahli'de sürdüren 33 yaşındaki Brezilyalı golcü Roberto Firmino'nun Ocak ayında Fenerbahçe'nin yolunu tutacağı belirtildi.
Brezilyalı golcünün Al Ahli'den ayrılarak Jose Mourinho'nun görev yaptığı Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.
Bu sezon Al-Ahli formasıyla 19 maça çıkan Firmino, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Brezilyalı forvetin sözleşmesi 2026 Haziran ayı sonunda bitiyor. Firmino Arap kulübünden yıllık 19 milyon Euro kazanıyor.
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