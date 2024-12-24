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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Talisca'nın ardından Roberto Firmino bombası!

Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Talisca'nın ardından Roberto Firmino bombası!

Anderson Talisca transferi için gün sayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında kadrosuna 3-4 takviye yapması beklenen Kanarya, Talisca'dan sonra Roberto Firmino ismine yoğunlaştı. Sarı lacivertliler, Brezilyalı futbolcu için Suudi Arabistan ekibiyle temasa geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 10:39 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 10:48
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Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Talisca'nın ardından Roberto Firmino bombası!

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Talisca'nın ardından Roberto Firmino bombası!

Ligin ikinci yarısında puan farkını kapatmak isteyen sarı lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Talisca'nın ardından Roberto Firmino bombası!

Ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Anderson Talisca için gün sayıyor.

Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Talisca'nın ardından Roberto Firmino bombası!

Kanarya, ara transfer döneminde Talisca'dan sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Talisca'nın ardından Roberto Firmino bombası!

Sabah'ın Arap basınından derlediği habere göre kariyerini Al Ahli'de sürdüren 33 yaşındaki Brezilyalı golcü Roberto Firmino'nun Ocak ayında Fenerbahçe'nin yolunu tutacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Talisca'nın ardından Roberto Firmino bombası!

Brezilyalı golcünün Al Ahli'den ayrılarak Jose Mourinho'nun görev yaptığı Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

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