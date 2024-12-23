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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vuran yıldız Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi!

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vuran yıldız Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya gelebilir. Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbolla adından söz ettiren yıldız oyuncu, menajer vasıtaysıyla Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de önerildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE - GALATASARAY HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 11:15 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 11:29
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TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vuran yıldız Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya...

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vuran yıldız Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi!

Adana Demirspor formasıyla geçtiğimiz yıl 5 gol, 9 asistlik performans gösteren Yusuf Sarı, bu sezon takımın kötü gidişatıyla bekleneni ortaya koyamayan isimlerden birisi oldu.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vuran yıldız Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi!

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan yetenekli futbolcu, menajer vasıtasıyla Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'ye de önerildi.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vuran yıldız Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi!

26 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmaya hazırlanırken Fenerbahçe'ye gitmeye de sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vuran yıldız Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi!

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertli takım ise teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüp bir karar verecek.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vuran yıldız Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi!

Başarılı sağ kanat ile yakından ilgilenen bir diğer Süper Lig ekibi ise Başakşehir.

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