TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vuran yıldız Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya gelebilir. Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbolla adından söz ettiren yıldız oyuncu, menajer vasıtaysıyla Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de önerildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE - GALATASARAY HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 11:15 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 11:29
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
26 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmaya hazırlanırken Fenerbahçe'ye gitmeye de sıcak bakıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertli takım ise teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüp bir karar verecek.
Başarılı sağ kanat ile yakından ilgilenen bir diğer Süper Lig ekibi ise Başakşehir.
Yusuf bu sezon 13 maçta 939 dakika süre aldı ve takımına bir asistlik katkı verdi.
DİĞER