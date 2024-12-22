TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için devrede!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet transferde de sürmeye devam ediyor. İki İstanbul devinin son olarak Chelsea'den o yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte ortaya atılan bomba iddia...
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Öte yandan Nkunku'nun temsilcilerinin şu anda Fransız yıldız için seçenekleri aktif olarak incelediği de aktarıldı.
AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİ DEVREDE
27 yaşındaki futbolcuya eski kulübü RB Leipzig'in yanı sıra PSG, Arsenal, Manchester United, ve Napoli'nin de ilgisi bulunuyor.
Haberde yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğuna yer verilirken, Nkunku'nun Avrupa'ya gitmesi en olası seçenek olarak görüldüğü aktarıldı.
Cristopher Nkunku bu sezon Chelsea ile 24 maçta forma giydi.
Bu maçların 12'sine ilk 11'de başlayan Fransız yıldız futbolcu 12 gol 4 asistlik performans sergiledi.
50 milyon euro piyasa değeri bulunan 27 yaşındaki yıldız, santrafor ve sol kanat mevkilerinde de görev yapabiliyor.
Cristopher Nkunku'nun Chelsea ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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