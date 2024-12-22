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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için devrede!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için devrede!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet transferde de sürmeye devam ediyor. İki İstanbul devinin son olarak Chelsea'den o yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte ortaya atılan bomba iddia...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 13:21
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için devrede!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için devrede!

Kadrolarını güçlendirmek için oyuncu arayışlarını sürdüren iki ezeli rakip transferde karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için devrede!

aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın İngiliz basınından derlediği habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 11'de düzenli olarak forma giyememesi sebebiyle ayrılığa sıcak bakan Cristopher Nkunku'nun transferine sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için devrede!

Öte yandan Nkunku'nun temsilcilerinin şu anda Fransız yıldız için seçenekleri aktif olarak incelediği de aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için devrede!

AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİ DEVREDE

27 yaşındaki futbolcuya eski kulübü RB Leipzig'in yanı sıra PSG, Arsenal, Manchester United, ve Napoli'nin de ilgisi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için devrede!

Haberde yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğuna yer verilirken, Nkunku'nun Avrupa'ya gitmesi en olası seçenek olarak görüldüğü aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için devrede!

Cristopher Nkunku bu sezon Chelsea ile 24 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için devrede!

Bu maçların 12'sine ilk 11'de başlayan Fransız yıldız futbolcu 12 gol 4 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Chelsea'nin yıldızı için devrede!

50 milyon euro piyasa değeri bulunan 27 yaşındaki yıldız, santrafor ve sol kanat mevkilerinde de görev yapabiliyor.

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