Fenerbahçe'de dev hüsran! Geçen sezon mumla aranıyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Bu sezon genelinde bir türlü istikrar sağlayamayan sarı-lacivertlilerde son olarak flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Sezon başında transfere 50 milyon Euro harcatan ancak bir türlü beklenen başarıyı sağlayamayan Portekizli çalıştırıcının senelik maliyeti de 12 milyonu buluyor.
En-Nesyri, Çağlar, Maximin, Oğuz, Krunic, Amrabat ve Levent gibi isimlere 50 milyonu aşkın bir ücret harcanırken geçen sene mumla aranınca oklar Mourinho'ya döndü.
Geçen sene İsmail Kartal döneminde ilk 16 haftada 43 puan toplanırken, istediği tüm oyuncular alınan Mourinho ise bu sezonun ilk karşılaşmasında 36 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off'a kalıp kalamayacağı da soru işareti olan F.Bahçe'nin Türkiye Kupası belirsizliği de sürüyor.
Tüm bu karamsar tabloda kaybedilen puanlar kadar oynanan futbol da beğeni toplamazken, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun geleceği de sorgulanmaya başlandı.
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