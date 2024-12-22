Fenerbahçe'de dev hüsran! Geçen sezon mumla aranıyor

Sezon başında transfere 50 milyon Euro harcatan ancak bir türlü beklenen başarıyı sağlayamayan Portekizli çalıştırıcının senelik maliyeti de 12 milyonu buluyor.

En-Nesyri, Çağlar, Maximin, Oğuz, Krunic, Amrabat ve Levent gibi isimlere 50 milyonu aşkın bir ücret harcanırken geçen sene mumla aranınca oklar Mourinho'ya döndü.