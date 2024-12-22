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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de dev hüsran! Geçen sezon mumla aranıyor

Fenerbahçe'de dev hüsran! Geçen sezon mumla aranıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Bu sezon genelinde bir türlü istikrar sağlayamayan sarı-lacivertlilerde son olarak flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'de dev hüsran! Geçen sezon mumla aranıyor

Fenerbahçe'de işler son haftalarda hiç iyi girmiyor.

Fenerbahçe'de dev hüsran! Geçen sezon mumla aranıyor

Sarı-lacivertli ekip son olarak Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti.

Fenerbahçe'de dev hüsran! Geçen sezon mumla aranıyor

Fenerbahçe'de tartışmaların hedefinde yönetim ve teknik heyet bulunurken Jose Mourinho hakkındaki eleştiriler de dozunu arttırmaya başladı.

Fenerbahçe'de dev hüsran! Geçen sezon mumla aranıyor

Sezon başında transfere 50 milyon Euro harcatan ancak bir türlü beklenen başarıyı sağlayamayan Portekizli çalıştırıcının senelik maliyeti de 12 milyonu buluyor.

Fenerbahçe'de dev hüsran! Geçen sezon mumla aranıyor

En-Nesyri, Çağlar, Maximin, Oğuz, Krunic, Amrabat ve Levent gibi isimlere 50 milyonu aşkın bir ücret harcanırken geçen sene mumla aranınca oklar Mourinho'ya döndü.

Fenerbahçe'de dev hüsran! Geçen sezon mumla aranıyor

Geçen sene İsmail Kartal döneminde ilk 16 haftada 43 puan toplanırken, istediği tüm oyuncular alınan Mourinho ise bu sezonun ilk karşılaşmasında 36 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de dev hüsran! Geçen sezon mumla aranıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off'a kalıp kalamayacağı da soru işareti olan F.Bahçe'nin Türkiye Kupası belirsizliği de sürüyor.

Fenerbahçe'de dev hüsran! Geçen sezon mumla aranıyor

Tüm bu karamsar tabloda kaybedilen puanlar kadar oynanan futbol da beğeni toplamazken, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun geleceği de sorgulanmaya başlandı.

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