FENERBAHÇE HABERLERİ: Fred'den Mourinho'yu kızdıran hamle! İsmail Kartal...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı sonrası sular durulmak bilmiyor. Son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred sosyal medyadan öyle bir hamle yaptı ki herkes şaşkına döndü. İşte o ayrıntı... FB SPOR HABERLERİ
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Yıldız futbolcu sosyal medya hesabı Instagram'da Jose Mourinho'yu kızdırabilecek bir beğeniye imza attı.
Fred'in bu beğenisi sonrası, "Fenerbahçeli futbolcular ile Mourinho arasında ipler çoktan koptu" yorumlarını yaptırdı.
Fred bu sezon forma giydiği 20 maçta 4 gol atarken 5 de asist yaptı.
Fred, geçen sezon ise 35 maçta 3 gol atarken 8 de asist yapmıştı.
iŞTE O BEĞENİ
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