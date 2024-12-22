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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Fred'den Mourinho'yu kızdıran hamle! İsmail Kartal...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fred'den Mourinho'yu kızdıran hamle! İsmail Kartal...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı sonrası sular durulmak bilmiyor. Son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred sosyal medyadan öyle bir hamle yaptı ki herkes şaşkına döndü. İşte o ayrıntı... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 10:28
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fred'den Mourinho'yu kızdıran hamle! İsmail Kartal...

Geçen sezon İsmail Kartal döneminde oynadığı futbolla adından söz ettiren ve taraftarın çok güvendiği bir isim olan Fred, bu sezon Jose Mourinho'nun sisteminde beklenen performansı veremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fred'den Mourinho'yu kızdıran hamle! İsmail Kartal...

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabı Instagram'da Jose Mourinho'yu kızdırabilecek bir beğeniye imza attı.



FENERBAHÇE HABERLERİ: Fred'den Mourinho'yu kızdıran hamle! İsmail Kartal...

Fred, İsmail Kartal'ın geçen sezon 16 haftalık süreçte 43, Jose Mourinho'nun ise 36 puan topladığını gösteren görselin olduğu paylaşımı beğendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fred'den Mourinho'yu kızdıran hamle! İsmail Kartal...

Fred'in bu beğenisi sonrası, "Fenerbahçeli futbolcular ile Mourinho arasında ipler çoktan koptu" yorumlarını yaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fred'den Mourinho'yu kızdıran hamle! İsmail Kartal...

Fred bu sezon forma giydiği 20 maçta 4 gol atarken 5 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fred'den Mourinho'yu kızdıran hamle! İsmail Kartal...

Fred, geçen sezon ise 35 maçta 3 gol atarken 8 de asist yapmıştı.

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