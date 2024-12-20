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Haberler Fenerbahçe Gözler Dzeko ve En-Nesyri'de

Gözler Dzeko ve En-Nesyri'de

Fenerbahçe’ye yaptıkları skor katkılarıyla 13 puan kazandıran Dzeko ve En-Nesyri, bugün de sarı-lacivertlilerin en büyük kozu olacak. İki isimden biri 2. yarıda şans bulacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Gözler Dzeko ve En-Nesyri'de

Fenerbahçe'de Eyüp macında gozler yine takımın iki golcusu Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'de olacak. Sarı-lacivertlilere bu sezon aynı anda attıkları gollerle 13 puan kazandıran ikili, teknik direktor Jose Mourinho'nun bu macta da en buyuk kozu olacak. Nesyri, son Başakşehir macında sonradan oyuna girmesine rağmen 2 kez ağları havalandırmıştı. Dzeko da bu macta takımının ilk golunu atmıştı.

EN SKORERİ KAPTAN

Jose Mourinho'nun bugun En-Nesyri'yle maca başlaması, Dzeko'yu da oyunun gidişatına gore ikinci yarıda sahaya surmesi bekleniyor. Portekizli calıştırıcı, surpriz yaparak cift santrforla da maca başlayabilir. Kaptan Edin Dzeko, şu ana kadar attığı 9 golle, Fenerbahce'nin en skorer ismi ve krallık yarışında da Piatek ile Banza'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. En-Nesyri de ligde 5 kez ağları sarstı.

FASLI YILDIZ ZİRVEDE

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, Krzysztof Piątek ile birlikte, Avrupa'nın en buyuk 10 ligi ve UEFA turnuvalarında bu sezon kafayla en fazla (6) gol atan oyuncu konumunda bulunuyor. Hava toplarındaki hakimiyetiyle bilinen Nesyri, son Başakşehir macında da attığı iki golu kafayla kaydetmişti.

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