FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arap basını duyurdu! Firmino ve Maximin...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için adı Fenerbahçe ile anılan Roberto Firmino için Arap basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Firmino konusuna dair son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de yönetim, lig şampiyonluğu hedefi doğrultusunda taraftarına yıldız transfer hediye etmenin düşüncesinde.
Suud gazetecilerinin açıklamaları şu şekilde:
"FIRMINO UYUM SAĞLAYAMADI, AYRILMASI ÇOK MÜMKÜN"
Roberto Firmino, isim olarak harika bir oyuncu ve Liverpool ile ülkesinin milli takımıyla güzel sezonlar geçirdi.. Suudi Ligi'ne de harika bir ünle geldi ve ilk maçlarında parladı, gol attı ve göz kamaştırdı ve mükemmel bir başlangıç yaptı.
Daha sonrasında kamuoyunda memnuniyetsizlik oluştu. Bu da Brezilyalı'nın ayrılmasını çok mümkün kılıyor. Belki uyum sağlayamadı ve belki de Suudi Ligi'nin geldiği durum şu anki kapasitesinden daha büyük hale geldi.
"BAŞARILI OLMA OLASILIĞI MÜMKÜN AMA YAŞ FAKTÖRÜ..."
Fenerbahçe'de başarılı olma olasılığı mümkün, ancak çok büyük bir başarı beklemek doğru değil. Yaş faktörünü hesaba katmak gerek. 33 yaşında bir oyuncudan bahsediyorum. Kesinlikle Cristiano Ronaldo olmayacaktır. Ronaldo futbolda istisnai bir örnek.
IBRAHIM ALSALEH:
"FIRMINO KESİN OLARAK AL-AHLİ'DEN AYRILACAK"
Roberto Firmino'nun Al-Ahli takımından ayrılması kesin olarak gerçekleşecek. Bunu birkaç kaynak doğruluyor. Burada mutlu değil ve Fenerbahçe'ye transferi muhtemel görünüyor. Bence bu ihtimal çok mümkün. Onu yakında Türkiye'de izleyebiliriz ancak ne olacağını göreceğiz.
"MOURINHO İLE ÇALIŞMASI BÜYÜK AVANTAJ OLUR"
Fenerbahçe'ye transfer olduğu takdirde Jose Mourinho gibi bir teknik adamla çalışması büyük avantaj olacaktır. Eski takım arkadaşı Saint-Maximin ile de iyi bir kimya oluşturacaktır.
Al-Ahli'de her ikisi de başarısız oldu ama yetenek olarak çok yüksek seviyedeler. Firmino'nun Fenerbahçe'ye evet diyeceğini sanmıyorum ancak transfer olduğu takdirde İstanbul ekibi büyük iş yapmış olur.
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