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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arap basını duyurdu! Firmino ve Maximin...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arap basını duyurdu! Firmino ve Maximin...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için adı Fenerbahçe ile anılan Roberto Firmino için Arap basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Firmino konusuna dair son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 16:51
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arap basını duyurdu! Firmino ve Maximin...

Brezilyalı yıldız isim Roberto Firmino iddialara göre Fenerbahçe'nin radarına girdi. Uzun yıllar Liverpool ve Brezilya Milli Takım'ında başarıdan başarıya koşan sambacı yeni bir takım arayışında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arap basını duyurdu! Firmino ve Maximin...

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de yönetim, lig şampiyonluğu hedefi doğrultusunda taraftarına yıldız transfer hediye etmenin düşüncesinde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arap basını duyurdu! Firmino ve Maximin...

Suudi Arabistan'da ünlü ve tecrübeli gazeteciler Mohammed Shanwan Al-Anazi ile Ibrahim Alsaleh, Roberto Firmino'nun durumunu ve potansiyel transferini Hürriyet'e konuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arap basını duyurdu! Firmino ve Maximin...

Suud gazetecilerinin açıklamaları şu şekilde:

"FIRMINO UYUM SAĞLAYAMADI, AYRILMASI ÇOK MÜMKÜN"

Roberto Firmino, isim olarak harika bir oyuncu ve Liverpool ile ülkesinin milli takımıyla güzel sezonlar geçirdi.. Suudi Ligi'ne de harika bir ünle geldi ve ilk maçlarında parladı, gol attı ve göz kamaştırdı ve mükemmel bir başlangıç yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arap basını duyurdu! Firmino ve Maximin...

Daha sonrasında kamuoyunda memnuniyetsizlik oluştu. Bu da Brezilyalı'nın ayrılmasını çok mümkün kılıyor. Belki uyum sağlayamadı ve belki de Suudi Ligi'nin geldiği durum şu anki kapasitesinden daha büyük hale geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arap basını duyurdu! Firmino ve Maximin...

"BAŞARILI OLMA OLASILIĞI MÜMKÜN AMA YAŞ FAKTÖRÜ..."

Fenerbahçe'de başarılı olma olasılığı mümkün, ancak çok büyük bir başarı beklemek doğru değil. Yaş faktörünü hesaba katmak gerek. 33 yaşında bir oyuncudan bahsediyorum. Kesinlikle Cristiano Ronaldo olmayacaktır. Ronaldo futbolda istisnai bir örnek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arap basını duyurdu! Firmino ve Maximin...

IBRAHIM ALSALEH:

"FIRMINO KESİN OLARAK AL-AHLİ'DEN AYRILACAK"

Roberto Firmino'nun Al-Ahli takımından ayrılması kesin olarak gerçekleşecek. Bunu birkaç kaynak doğruluyor. Burada mutlu değil ve Fenerbahçe'ye transferi muhtemel görünüyor. Bence bu ihtimal çok mümkün. Onu yakında Türkiye'de izleyebiliriz ancak ne olacağını göreceğiz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arap basını duyurdu! Firmino ve Maximin...

"MOURINHO İLE ÇALIŞMASI BÜYÜK AVANTAJ OLUR"

Fenerbahçe'ye transfer olduğu takdirde Jose Mourinho gibi bir teknik adamla çalışması büyük avantaj olacaktır. Eski takım arkadaşı Saint-Maximin ile de iyi bir kimya oluşturacaktır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arap basını duyurdu! Firmino ve Maximin...

Al-Ahli'de her ikisi de başarısız oldu ama yetenek olarak çok yüksek seviyedeler. Firmino'nun Fenerbahçe'ye evet diyeceğini sanmıyorum ancak transfer olduğu takdirde İstanbul ekibi büyük iş yapmış olur.

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