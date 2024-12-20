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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan transfer sözleri!

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho maç öncesi transfer sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 19:22 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 19:26
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FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho transfer hakkında konuştu.

"ARDA TURAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Jose Mourinho: "Eyüpspor, yeni çıkmış bir takım. Oyun tarzlarına bakınca yeni çıkmış takım gibi değiller, lig tablosuna, oyuncularına, teknik direktöre bakınca yeni çıkmış takım gibi değiller. Avrupa kupalarına katılma hedefleri, hırsları var. Arda Turan benim hakkımda iyi şeyler söylediyse teşekkür ederim. Ben onun hakkında dürüstçe fikrimi dile getirmiştim. Ben her zaman rakipleri ve teknik direktörlerini analiz ediyorum. Arda'nın büyük bir potansiyeli var. Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır. Eyüpspor, Arda Hoca'nın yansıması."

Mourinho, "Aymeric Laporte'nin transferini düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Teşekkür ederim ama transfer hakkında konuşmuyorum. Özellikle maçtan önce transfer hakkında konuşmayacağım." ifadellerini kullandı.

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