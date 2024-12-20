EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE |  Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig)

Eyüpspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıkla

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmaları Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ile başlıyor. Mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, eksik oyuncuların son durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde bu sezonun flaş takımlarından biri olan Eyüpspor'un şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak istediği belirtildi. Jose Mourinho önderliğinde 17. hafta mücadelesine hazırlanan sarı-lacivertliler ise güçlü rakibi karşısında hata yapmadan yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada muhtemel 11'ler belli olurken, sakat futbolcuların oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Süper Lig'in açılış maçı hakkında öne çıkan detaylar...

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EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de 17. haftanın açılışı gerçekleştirecek olan takımlar, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Arda Turan'lı Eyüpspor ile Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Eyüpspor: Berke, Robin, Claro, Vezo, Caner, Melih, Halil, Emre Akbaba, Dorukhan, Ahmed Kutucu, Thiam.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, En-Nesyri

GOLCÜLER KOZLARINI PAYLAŞACAK

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Eyüpspor - Fenerbahçe maçında gol krallığına oynayan isimler karşı karşıya gelecek. Bu sezon gösterdiği etkili performans ile takımını üst sıralara taşıyan Mame Thiam ve Ahmed Kutu takımın gol yükünü karşılamaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonunun ilk 16 haftasında 9 gol atarak gol krallığı listesinin üst sıralarında yer alan Edin Dzeko'nun Eyüpspor karşısında ilk 11'de olması bekleniyor. Başakşehir maçında sonradan oyuna girip, 2 gol kaydederek takımının 3 puan almasını sağlayan En-Nesyri'nin de sonradan oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.

2 OYUNCU SINIRDA

Eyüpspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin sarı kart sınırında yer alıyor. 17. haftada oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda 18. haftada oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecekler.

EYÜPSPOR KAYBETMEK İSTEMİYOR

Beşiktaş ve Galatasaray karşısında oynadığı performans ile tam not alan Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında da etkili bir mücadele ortaya koymayı amaçlıyor. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan eflatun-sarılılar, 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Eyüpspor, karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

5 FUTBOLCU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Eyüpspor'da 5 futbolcu eski takımına karşı mücadele edecek. İşte, Teknik Direktör Arda Turan'ın şans vermesi durumunda forma giydikleri takıma karşı oynayacak isimler:

-Berke Özer

-Caner Erkin

-Emre Mor

-Sinan Gümüş

-Mame Thiam