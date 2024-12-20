  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE |  Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig)

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE |  Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig)

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ligin 2. sırasında yer alan sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Arda Turan yönetiminde sezona etkili bir başlangıç yapan ve 26 puanla 4. sırada yer alan Eyüpspor'da Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Her iki takımda da sakat futbolcuların son durumu merak edilirken, Berke Özer ve İrfan Can Eğribayat'tan sevindiren haber geldi. Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında sakatlanan Livakovic, Becao ve Oğuz Aydın tedavilerine devam edilirken, Başakşehir maçında sarı kart cezalısı  olan Djiku'nun geri dönmesi Teknik Direktör Jose Mourinho ve ekibinin elini rahatlattı. Peki, Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Berke Özer Fenerbahçe karşısında oynayacak mı? İşte Eyüpspor - Fenerbahçe 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 19:00 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 19:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE |  Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig)

Eyüpspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıkla

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmaları Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ile başlıyor. Mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, eksik oyuncuların son durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde bu sezonun flaş takımlarından biri olan Eyüpspor'un şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak istediği belirtildi. Jose Mourinho önderliğinde 17. hafta mücadelesine hazırlanan sarı-lacivertliler ise güçlü rakibi karşısında hata yapmadan yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada muhtemel 11'ler belli olurken, sakat futbolcuların oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Süper Lig'in açılış maçı hakkında öne çıkan detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ İÇİN TIKLA

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de 17. haftanın açılışı gerçekleştirecek olan takımlar, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Arda Turan'lı Eyüpspor ile Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Eyüpspor: Berke, Robin, Claro, Vezo, Caner, Melih, Halil, Emre Akbaba, Dorukhan, Ahmed Kutucu, Thiam.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, En-Nesyri

GOLCÜLER KOZLARINI PAYLAŞACAK

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Eyüpspor - Fenerbahçe maçında gol krallığına oynayan isimler karşı karşıya gelecek. Bu sezon gösterdiği etkili performans ile takımını üst sıralara taşıyan Mame Thiam ve Ahmed Kutu takımın gol yükünü karşılamaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonunun ilk 16 haftasında 9 gol atarak gol krallığı listesinin üst sıralarında yer alan Edin Dzeko'nun Eyüpspor karşısında ilk 11'de olması bekleniyor. Başakşehir maçında sonradan oyuna girip, 2 gol kaydederek takımının 3 puan almasını sağlayan En-Nesyri'nin de sonradan oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.

2 OYUNCU SINIRDA

Eyüpspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin sarı kart sınırında yer alıyor. 17. haftada oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda 18. haftada oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecekler.

EYÜPSPOR KAYBETMEK İSTEMİYOR

Beşiktaş ve Galatasaray karşısında oynadığı performans ile tam not alan Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında da etkili bir mücadele ortaya koymayı amaçlıyor. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan eflatun-sarılılar, 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Eyüpspor, karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

5 FUTBOLCU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Eyüpspor'da 5 futbolcu eski takımına karşı mücadele edecek. İşte, Teknik Direktör Arda Turan'ın şans vermesi durumunda forma giydikleri takıma karşı oynayacak isimler:

-Berke Özer

-Caner Erkin

-Emre Mor

-Sinan Gümüş

-Mame Thiam

ASpor CANLI YAYIN

Cimbom'a İtalyan sağ bek!
F.Bahçe'den flaş Dybala hamlesi!
DİĞER
F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'nin Talisca transferi için olay yorum! "Eğer gelirse..."
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
Üç büyüklere Chilwell'dan yeşil ışık
Arap basını duyurdu! Firmino ve Maximin...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır 19:12
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 18:59
F.Bahçe'den flaş Dybala hamlesi! F.Bahçe'den flaş Dybala hamlesi! 18:59
Trabzonspor, Bodrum FK hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Bodrum FK hazırlıklarını sürdürdü 18:28
Trabzonspor'a eski asbaşkanlardan destek ziyareti Trabzonspor'a eski asbaşkanlardan destek ziyareti 18:19
G.Saray'dan Sadık Emir Kabaca açıklaması G.Saray'dan Sadık Emir Kabaca açıklaması 17:54
Daha Eski
O futbolcu F.Bahçe'ye geri dönüyor! O futbolcu F.Bahçe'ye geri dönüyor! 17:05
Üç büyüklere Chilwell'dan yeşil ışık Üç büyüklere Chilwell'dan yeşil ışık 17:02
Arap basını duyurdu! Firmino ve Maximin... Arap basını duyurdu! Firmino ve Maximin... 16:49
Fırtına'ya Nijeryalı sol bek! Fırtına'ya Nijeryalı sol bek! 16:22
Eyüpspor - Fenerbahçe maç notları Eyüpspor - Fenerbahçe maç notları 16:17
Fenerbahçe'den potaya takviye! Fenerbahçe'den potaya takviye! 16:16