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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Cengiz Ünder gelişmesi! Teklifleri geri çevirdi

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Cengiz Ünder gelişmesi! Teklifleri geri çevirdi

Fenerbahçe'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu, sarı lacivertlilerdeki geleceğine dair şok bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Cengiz Ünder gelişmesi! Teklifleri geri çevirdi

Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Cengiz Ünder, kanat rotasyonuna dahi giremedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Cengiz Ünder gelişmesi! Teklifleri geri çevirdi

Milli futbolcu, sakatlığını atlatmasının ardından son 3 maçta sadece Athletic Bilbao karşısında 18 dakika oynadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Cengiz Ünder gelişmesi! Teklifleri geri çevirdi

Ocak ayında gönderilecek isimler arasında adı geçen milli futbolcu, az süre bulmasını sorun etmiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Cengiz Ünder gelişmesi! Teklifleri geri çevirdi

Sabah'ın haberine göre, geçen sezon 15 milyon Euro rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin elde edeceği başarılara odaklandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Cengiz Ünder gelişmesi! Teklifleri geri çevirdi

MOURINHO'DAN MEMNUN

Hocası Mourinho'nun kurduğu ikili iletişimden memnun olan Cengiz'in, "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Cengiz Ünder gelişmesi! Teklifleri geri çevirdi

Sakatlığını atlatan sağ kanat, forma savaşına gireceğinin sinyallerini verirken oynama fırsatının ayağına geleceğine inanıyor.

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