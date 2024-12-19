TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Cengiz Ünder gelişmesi! Teklifleri geri çevirdi

Sabah'ın haberine göre, geçen sezon 15 milyon Euro rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin elde edeceği başarılara odaklandı.