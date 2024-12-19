TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Cengiz Ünder gelişmesi! Teklifleri geri çevirdi
Fenerbahçe'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu, sarı lacivertlilerdeki geleceğine dair şok bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sabah'ın haberine göre, geçen sezon 15 milyon Euro rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin elde edeceği başarılara odaklandı.
MOURINHO'DAN MEMNUN
Hocası Mourinho'nun kurduğu ikili iletişimden memnun olan Cengiz'in, "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.
Sakatlığını atlatan sağ kanat, forma savaşına gireceğinin sinyallerini verirken oynama fırsatının ayağına geleceğine inanıyor.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, bu sezon sadece 4 maçta ter dökerken skora katkı yapamadı.
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