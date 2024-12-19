Lindelöf de listede

Fenerbahçe, Merih Demiral'ın dışında M.United'dan Victor Lindelöf'ü de listesine aldı. United'ın 2017'de 35 milyon Euro'ya Benfica'dan aldığı, kontratının son yılına giren Lindelöf, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz devinin sözleşme yenilemeyeceği Lindelöf için Fenerbahçe nabız yokluyor. 30 yaşındaki İsveçli stoper de yeni bir meydan okuma için Türkiye'ye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın da Lindelöf'le ilgilendiği ancak PSG'den Skriniar'ı ön plana almasıyla sarı-lacivertlilerin bu transferde elinin güçlendiği bildirildi. 70 kez milli olan Lindelöf, bu sezon sadece 8 karşılaşmada 294 dakika oynadı.