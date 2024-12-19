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Haberler Fenerbahçe Lindelöf de listede

Lindelöf de listede

Fenerbahçe’nin stoperde bir diğer adayı Victor Lindelöf. M.United, kontratı bitecek İsveçli yıldızla uzatmayacak. Sarı-lacivertliler, G.Saray’ın da devrede olduğu Viking savunmacı için nabız yokluyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Lindelöf de listede

Fenerbahçe, Merih Demiral'ın dışında M.United'dan Victor Lindelöf'ü de listesine aldı. United'ın 2017'de 35 milyon Euro'ya Benfica'dan aldığı, kontratının son yılına giren Lindelöf, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz devinin sözleşme yenilemeyeceği Lindelöf için Fenerbahçe nabız yokluyor. 30 yaşındaki İsveçli stoper de yeni bir meydan okuma için Türkiye'ye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın da Lindelöf'le ilgilendiği ancak PSG'den Skriniar'ı ön plana almasıyla sarı-lacivertlilerin bu transferde elinin güçlendiği bildirildi. 70 kez milli olan Lindelöf, bu sezon sadece 8 karşılaşmada 294 dakika oynadı.

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