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Haberler Fenerbahçe Genç Yusuf forma bekliyor

Genç Yusuf forma bekliyor

Athletic Bilbao maçından sonra, "Bilbao savunma oyuncusu baskı altındayken az kalsın kendi kalesine gol atıyordu! Çağlar veya Djiku'nun başına gelse kesin gol yerdik" dediği Çağlar ve Djiku'ya kalan Mourinho, Samet'in de psikolojik olarak kendisine gelmesini bekliyor. Eğer hazır olursa Djiku ya da Çağlar'ın yerine Samet'i oynatabilir. Bu durumda olası bir sakatlıkta Yusuf, 3. stoper olarak ilk kez Fenerbahçe forması giyebilir. 18 yaşındaki genç savunmacı, bu sezon 2 maçta oynadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Genç Yusuf forma bekliyor

Athletic Bilbao maçından sonra, "Bilbao savunma oyuncusu baskı altındayken az kalsın kendi kalesine gol atıyordu! Çağlar veya Djiku'nun başına gelse kesin gol yerdik" dediği Çağlar ve Djiku'ya kalan Mourinho, Samet'in de psikolojik olarak kendisine gelmesini bekliyor. Eğer hazır olursa Djiku ya da Çağlar'ın yerine Samet'i oynatabilir. Bu durumda olası bir sakatlıkta Yusuf, 3. stoper olarak ilk kez Fenerbahçe forması giyebilir. 18 yaşındaki genç savunmacı, bu sezon 2 maçta oynadı.

Bu durumda olası bir sakatlıkta Yusuf, 3. stoper olarak ilk kez Fenerbahçe forması giyebilir. Genç savunmacı, bu sezon Avrupa Ligi ve Süper Lig'de birer maçta forma giydi. Avrupa'da deplasmandaki Slavia Prag maçında 1, ligde deplasmandaki Kasımpaşa maçında 9 dakika oynadı. Fenerbahçe her iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

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