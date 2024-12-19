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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Avrupa maçı ertelenme riski ile karşı karşıya

Fenerbahçe'nin Avrupa maçı ertelenme riski ile karşı karşıya

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol ile oynayacağı karşılaşma ertelenme riski ile karşı karşıya. İşte flaş gelişme... | Son dakika spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 14:08 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 14:17
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Fenerbahçe'nin Avrupa maçı ertelenme riski ile karşı karşıya

THY EuroLeague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basket ile karşılaşacak. 19 Aralık Perşembe günü saat 22:30'da Adidas Arena'da başlayacak olan mücadelenin ertelenme riski ile karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

BasketNews'un haberine göre Paris Basket, çoğu oyuncu hastalık ile mücadele ettiği için kadrosunu oluşturamadı. Koç Tiago Splitter, Salı günü oynanan Real Madrid maçını hastalığı nedeniyle kaçıran TJ Shorts'un ilk hasta olduğu tahmin edilse de hastalığın kaynağının zehirlenme mi virüs mü olduğunun tespit edilemediğini açıkladı.

Ligde yaptığı 16 maçta 10 galibiyet alan sarı lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.

Son 5 maçında 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk müsabakasında Barcelona'ya deplasmanda 90-63 mağlup oldu.

Sezona ilk 4 maçta aldığı 1 galibiyetle başlayan, ardından oynadığı 10 mücadeleyi kazanan Paris Basketbol, son 2 karşılaşmasını ise yitirdi. Fransa temsilcisi, ligde ikinci sırada bulunuyor.

Taraftarı önünde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise 6 galibiyet elde ederken 2 kez kaybetti.

Çift maç haftasını Paris Basketbol ile yapacağı müsabakayla tamamlayacak Fenerbahçe Beko, mücadeleyi kazanması durumunda rakibiyle aynı galibiyet sayısına ulaşacak.

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