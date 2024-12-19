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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi! Eyüpspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi! Eyüpspor maçında oynayacak mı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, RAMS Başakşehir maçında sakatlanmış ve İrfan Can Eğribayat'ın da sakat olması nedeniyle kaleyi 3. kaleci Ertuğrul Çetin korumuştu. Fenerbahçe'de Livakovic'in sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı mücadelede kalede kimin olacağı belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 16:43
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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi! Eyüpspor maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin sakatlıklarla başı dertte.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi! Eyüpspor maçında oynayacak mı?

Sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir ile oynanan maçta Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'ı sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi! Eyüpspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Livakovic'in sakatlığı sonrası İrfan Can Eğribayat'ın da sakat olması nedeniyle kaleyi 3. kaleci Ertuğrul Çetin korumuştu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi! Eyüpspor maçında oynayacak mı?

Sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen Dominik Livakovic'in Eyüpspor maçında oynayamayacağının kesinleşmesinin ardından İrfan Can için seferberlik ilan edilmişti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi! Eyüpspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Eyüpspor ile oynanacak maçta kaleyi kimin koruyacağı belli oldu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi! Eyüpspor maçında oynayacak mı?

KALE İRFAN CAN'A EMANET

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan İrfan Can Eğribayat, gerçekleştirilen son antremanda takımla birlikte çalıştı.

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