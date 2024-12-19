Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi! Eyüpspor maçında oynayacak mı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, RAMS Başakşehir maçında sakatlanmış ve İrfan Can Eğribayat'ın da sakat olması nedeniyle kaleyi 3. kaleci Ertuğrul Çetin korumuştu. Fenerbahçe'de Livakovic'in sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı mücadelede kalede kimin olacağı belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen Dominik Livakovic'in Eyüpspor maçında oynayamayacağının kesinleşmesinin ardından İrfan Can için seferberlik ilan edilmişti.
Fenerbahçe'de Eyüpspor ile oynanacak maçta kaleyi kimin koruyacağı belli oldu.
KALE İRFAN CAN'A EMANET
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan İrfan Can Eğribayat, gerçekleştirilen son antremanda takımla birlikte çalıştı.
26 yaşındaki kalecinin Eyüpspor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
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