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Haberler Fenerbahçe 7 ay 15 gün hapis cezası

7 ay 15 gün hapis cezası

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u saha içinde iterek düşüren sanığa 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ev hapsi cezası olan sanık Fatih Özkan ve taraf avukatları katıldı. Hakim, sanık Fatih Özkan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik, "spor alanında kasten basit yaralama" suçundan çeşitli indirimlerle birlikte 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın ayrıca, güvenlik tedbiri olarak 1 yıl süreyle Göztepe karşılaşmalarına girişi yasaklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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7 ay 15 gün hapis cezası

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u saha içinde iterek düşüren sanığa 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ev hapsi cezası olan sanık Fatih Özkan ve taraf avukatları katıldı. Hakim, sanık Fatih Özkan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik, "spor alanında kasten basit yaralama" suçundan çeşitli indirimlerle birlikte 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın ayrıca, güvenlik tedbiri olarak 1 yıl süreyle Göztepe karşılaşmalarına girişi yasaklandı.

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