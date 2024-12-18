Sola 4 aday

Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nu satan, Oosterwolde'yi de sakatlığa kurban veren Fenerbahçe, devre arasında sol beke takviye yapacak. Sarı-lacivertlilerin hedefinde; dört isim var; Reinildo Mandava, Sergio Reguilón, Antonino Gallo ve Juan Miranda... Jose Mourinho'nun onay verdiği dört oyuncudan biri ocak ayından sonra sarı-lacivertli formayı terletecek. SPORTF Direktör Mario Branco, dört oyuncunun hem kulüpleriyle hem de menajerleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Jose Mourinho'nun bu dörlüden öncelikli olarak istediği ismin Tottenham'dan eski öğrencisi olan Sergio Reguilon olduğu da gelen bilgiler arasında... Reguilon için Fenerbahçe'nin herhangi bir bonservis bedeli ödemek istemediği de gelen bilgiler arasında.