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Haberler Fenerbahçe Siz utanmadınız!

Siz utanmadınız!

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Hulusi Belgü, Galatasaray, Trabzonspor maçının ardından sarı-kırmızılılara göndermede bulundu: "Akşam tüm Türkiye utandı, siz utanmadınız! Her maçta kazanmak için her şey mübah kafanız Türkiye'de futbolu bitirdi, ahlakı bitirdi. Sözde ilim, irfan yuvası olması için var olan okulunuzun adını, karaborsa ve yasa dışı kumara, cemaatlere bulaştırdınız. Ahlakı yine ayaklar altına aldınız."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Siz utanmadınız!
Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Hulusi Belgü, Galatasaray, Trabzonspor maçının ardından sarı-kırmızılılara göndermede bulundu: "Akşam tüm Türkiye utandı, siz utanmadınız! Her maçta kazanmak için her şey mübah kafanız Türkiye'de futbolu bitirdi, ahlakı bitirdi. Sözde ilim, irfan yuvası olması için var olan okulunuzun adını, karaborsa ve yasa dışı kumara, cemaatlere bulaştırdınız. Ahlakı yine ayaklar altına aldınız."
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