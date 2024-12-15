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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den flaş sözleşme kararı!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den flaş sözleşme kararı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Bright Osayi-Samuel. Yıldız isimden son olarak sözleşme durumu hakkında flaş karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 09:36
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den flaş sözleşme kararı!

Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den flaş sözleşme kararı!

Kanarya'da bu nedenle devre arası transfer dönemi için kollar sıvandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den flaş sözleşme kararı!

Sarı-lacivertliler etkili isimleri kadrosuna katarak ezeli rakibi Galatasaray karşısında avantajlı konuma geçmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den flaş sözleşme kararı!

Fenerbahçe transferde ince eleyip sık dokurken takımda iç transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den flaş sözleşme kararı!

Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Bright Osayi-Samuel.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den flaş sözleşme kararı!

Futbolcudan son olarak sözleşme durumu hakkında flaş karar geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den flaş sözleşme kararı!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Osayi-Samuel sözleşme uzatmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den flaş sözleşme kararı!

Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncunun performansından memnun olan sarı-lacivertli yönetim en kısa zamanda oyuncusu ile masaya oturarak sözleşmesini uzatacak.

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