TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den flaş sözleşme kararı!

Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Kanarya'da bu nedenle devre arası transfer dönemi için kollar sıvandı. Sarı-lacivertliler etkili isimleri kadrosuna katarak ezeli rakibi Galatasaray karşısında avantajlı konuma geçmeyi planlıyor. Fenerbahçe transferde ince eleyip sık dokurken takımda iç transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Bright Osayi-Samuel. Futbolcudan son olarak sözleşme durumu hakkında flaş karar geldi. Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Osayi-Samuel sözleşme uzatmaya sıcak bakıyor. Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncunun performansından memnun olan sarı-lacivertli yönetim en kısa zamanda oyuncusu ile masaya oturarak sözleşmesini uzatacak.