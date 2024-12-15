Savunma sil baştan

Fenerbahçe'de savunmadaki istikrarsızlık can sıkıyor. Bu sezon stoperde bir türlü ikilisini yakalayamayan Teknik Direktör Jose Mourinho, Başakşehir maçında yeniden değişikliğe gidiyor. Gaziantep ve Bilbao maçlarında yaptığı hataların golle sonuçlanmasıyla taraftarlar ile arasındaki ipler kopan Samet Akaydin, yedek kulübesine geçecek. Oyuncusundan formayı almaya hazırlanan Portekizli çalıştırıcı, Djiku'nun da sarı kart cezalısı olması nedeniyle savunmayı sil baştan değiştirecek. Sakatlıktan kurtulduktan sonra Bilbao maçında 45 dakika forma giyen Çağlar ve iki maçtır kulübede bekleyen Becao, bugün Başakşehir önünde sahadaki yerlerini alacak.