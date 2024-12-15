Kara bulutları dağıtalım

Bu sezon şampiyonluk özlemini sonlandırma parolasıyla yola çıkan F.Bahçe'de son iki resmi karşılaşmada alınan yenilgiler moralleri bozmuştu. Önceki gün Başkan Ali Koç takıma moral konuşması yaparken, futbolcular da Başakşehir maçı öncesinde galibiyet sözü verdi. Beşiktaş derbisinin ardından Athletic Bilbao'ya yenilerek yara alan sarı-lacivertliler için bugünkü mücadele büyük önem taşıyor.

BAŞAKŞEHİR'E 5 MAÇLIK SERİ

Lider Galatasaray ile aradaki 6 puanlık farkı eritmek isteyen F.Bahçe'de, Başakşehir mücadelesi taraftarla aradaki buzları da eritmek için bulunmaz bir fırsat. Bu sezon ligde evinde sadece G.Saray'a karşı puan kaybeden Jose Mourinho'nun öğrencileri galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Başakşehir'e karşı oynadığı son 4 lig, 1 kupa maçından da galibiyetle ayrılan Kanarya, 5 maçlık galibiyet serisini 6'ya taşıma amacında.

LIVAKOVIC FARKI

Sarı-lacivertli ekibin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, bu sezonki formuyla dikkat çekiyor. Süper Lig'deki tüm karşılaşmalarda eldivenleri eline geçiren Hırvat file bekçisi, bugün de sahadaki yerini alacak. Bu sezon 13 kez topu filelerinden çıkarmak zorunda kalan Livakovic, 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Başakşehir'e karşı ise oynadığı iki maçta da kalesinde gol görmedi.

GOLCÜLER KAPIŞACAK

Bugünkü karşılaşma öncesinde iki takımın da golcüleri ön plana çıkıyor. F.Bahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Süper Lig'de attığı 8 golle takımını en skorer ismi olurken, toplamda ise 13 kez fileleri havalandırdı. Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek ise ligde attığı 9 golle zirvede bulunuyor. İmmobile ve Banza ile zirveyi paylaşan Piatek bu sezonki formuyla dikkat çekiyor.

YABANCILARLA KAYBETMİYOR

Yabancı teknik adamlarla çıktığı maçlarda rakibi Başakşehir'e karşı büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler, seriyi sürdürmek istiyor. Başakşehir, Fenerbahçe'yi yabancı teknik direktörler çalıştırırken konuk olduğu 7 lig maçından galibiyet çıkaramadı. Sarılacivertliler bu sürede 5 galibiyet elde ederken sadece 2 kez berabere kaldı.

ERGÜN İLK KEZ DÜDÜK ÇALACAK

Bugün F.Bahçe ile Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşmada düdük çalacak olan Ozan Ergün, ilk kez sarı-lacivertli ekibin bir maçında görev alacak. Daha önce Zenit ile oynanan hazırlık maçında düdük çalan Ergün, resmi maçlarda ilk kez sahneye çıkacak. Ergün'ün yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Serkan Olguncan yapacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Süper Lig'de bugün Başakşehir ile karşılaşacak olan F.Bahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Osayi, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz, Maximin, Dzeko

Başakşehir: Muhammed, Opoku, Duarte, Lima, Ba, Berat, Kemen, Crespo, Deniz, Davidson, Piatek