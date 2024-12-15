Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Başakşehir maçına kısa bir süre kaldı. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan iki ekibin Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak kritik maç zirve yarışını doğrudan ilgilendiriyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, kötü giden haftanın ardından yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Beşiktaş derbisinde 1-0 ve UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, turuncu-lacivertliler karşısında 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Teknik Direktör Çağdaş Atan ile son haftalarda kazanan taraf olan Başakşehir ise Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almayı hedefiliyor. Süper Lig'de son 2 haftayı kazanan ve Konferans Ligi'nde 4 maç sonra 3 puanın sahibi olan turuncu-lacivertliler, yükselen form grafiğini korumayı amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇIN İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dzeko

RAMS Başakşehir: Deniz, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

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FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı 15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray ile 6 puan farkı indirmek isteyen sarı-lacivertliler, evinde oynayacağı mücadelede hata yapmak istemiyor.

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FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE BİR HAFTADA 2 MAĞLUBİYET

Süper Lig'de Beşiktaş derbisini 1-0 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynadığı Athletic Bilbao maçını da 2-0 kaybederek kötü bir hafta geçirdi. Lider Galatasaray ile puan farkı 6'ya çıkarken, Avrupa'da ilk 24 içerisinde kalma yarışı daha da kızıştı.

Fenerbahçe taraftarı, alınan mağlubiyetlerin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki takımın Başakşehir karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyor.

BAŞAKŞEHİR KÖTÜ GİDİŞE SON VERDİ

2024-2025 sezonunun başında istenilen sonuçları bir türlü alamayan Başakşehir, son haftalarda oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlarla kötü gidişata son verdi. UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta 2 puan kazanabilen turuncu-lacivertliler, Alman temsilcisi Heidenheim karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından ilk 24'e girdi.

Süper Lig'in ilk haftalarında da istediği sonuçları alamayan Başakşehir, son 2 haftayı da kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

JOSE MOURİNHO'DAN SAMET AKAYDİN AÇIKLAMASI

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho flaş açıklamalarda bulundu. Taraftarlar tarafından Samet Akaydin'a gösterilen tepkileri değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, "Önümüzdeki maçta Fred, Oğuz, Kostic geri dönecek. Samet'i korumam gerekiyor. Evimizdeki maçta oynatamam onu. Onu korumam gerekiyor. 3-4-5 değişliklik olacak ama henüz düşünmedim. Başakşehir'i iyi biliyorum. Eğer uyuyabilirsem yarın, eğer uyuyamazsam bugün analiz etmeye başlayacağım" ifadelerini kullandı.

DJIKU BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA YOK

Zirve yarışında Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, savunma hattının en önemli silahlarından biri olan Djiku'yu oynatamayacak.

GOLCÜLER KOZLARINI PAYLAŞACAK

Fenerbahçe - Başakşehir maçında gol krallığı listesinde zirvede yer alan isimler karşı karşıya gelecek. Attıkları gollerle takımlarına puan ya puanlar kazandıran Dzeko ve Piatek, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak kritik mücadelede kozlarını paylaşacak.

15 hafta boyunca toplam 9 gol kaydederek gol krallığı listesinde Ciro Immobile ile birinci sırada yer alan Piatek, 8 golle kendisini takip eden Dzeko'lu Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

İki golcü arasında geçecek mücadele ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ OZAN ERGÜN OLDU

15 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemlğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi Erkan Özdamar oldu.

FENERBAHÇE'DEN BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA ÜSTÜNLÜK

Süper Lig'in iki şampiyonu arasında toplam 37 karşılaşma oynandı. Oynanan müsabakalardan 5'i beraberlikle tamamlandı. Konuk takım Başakşehir oynanan maçlardan 12'sini kazanırken, ev sahibi Fenerbahçe ise 20 mücadelede üstün gelen taraf oldu.

6 FUTBOLCU ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAK

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçında 6 futbolcu eski takımına karşı forma giyecek. İşte, teknik direktörlerinin şans vermesi durumunda eski takımlarına karşı oynayacak futbolcular:

- Cengiz Ünder

- İrfan Can Kahveci

- Miguel Crespo

- Dimitrios Pelkas

- Deniz Türüç

- Volkan Babacan

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLET FİYATLARI

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı bilet fiyatları açıklandı. Fenerbahçe resmi hesabından yapılan duyuruya göre, misafir tribünü bilet fiyatları 1 bin 170 TL olarak belirlendi. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı bilet fiyatları ne kadar?

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 900,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 1.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 1.700,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 4.150,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL

VIP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.170,00 TL