Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da savunma hattını güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Ocak ayında stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Ligde Beşiktaş derbisinde bu sezon ilk kez gol atamayan Fenerbahçe, Atlhletic maçını da golsüz geçti.
Avrupa'da geride kalan 10 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynadığı maçların tamamında kalesinde gol gördü.
CENGİZ ÜNDER, 12 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcusu Cengiz Ünder, 12 maç aranın ardından forma giydi.
Son olarak 26 Eylül'de Union Saint-Gilloise maçında görev yapan Cengiz, daha sonraki 12 maçta yaşadığı sakatlık ve teknik ekip kararıyla görev yapamamıştı.
27 yaşındaki futbolcu, Athletic Bilbao maçının 72'nci dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olarak sahalara döndü.
MERT MÜLDÜR, LYON MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynadığı maçta sol bekte görev yapan Mert Müldür, 69'uncu dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
25 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanacak olan Lyon maçında forma giyemeyecek.
Öte yandan devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Talisca, Zalewski gibi süper yıldızlarla görüşme yapan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.
STOPERE BOSCAGLI
Hollanda basını, sarı lacivertlilerin, PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan stoper Olivier Boscagli ile yakından ilgilendiğini duyurdu.
Yönetimin, sol ayaklı stoperi devre arasında transfer etmek istediği ve temaslara başladığı öne sürüldü.
Fransız futbolcu bu sezon Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile 21 maçta forma giydi. 27 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 27 milyon euro olan 1.81 boyundaki yıldız, sol bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor.
Mourinho'nun istediği Boscagli için temasların hızlanması bekleniyor.
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