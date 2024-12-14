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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da savunma hattını güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Ocak ayında stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao puanını 16 yaparken, Fenerbahçe 8 puanda kaldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

FENERBAHÇE, BU SEZON AVRUPA'DA İLK KEZ GOL ATAMADI

Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10'uncu maçta ilk kez gol atamadı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

Ligde Beşiktaş derbisinde bu sezon ilk kez gol atamayan Fenerbahçe, Atlhletic maçını da golsüz geçti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

Avrupa'da geride kalan 10 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynadığı maçların tamamında kalesinde gol gördü.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

CENGİZ ÜNDER, 12 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcusu Cengiz Ünder, 12 maç aranın ardından forma giydi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

Son olarak 26 Eylül'de Union Saint-Gilloise maçında görev yapan Cengiz, daha sonraki 12 maçta yaşadığı sakatlık ve teknik ekip kararıyla görev yapamamıştı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

27 yaşındaki futbolcu, Athletic Bilbao maçının 72'nci dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olarak sahalara döndü.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

MERT MÜLDÜR, LYON MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynadığı maçta sol bekte görev yapan Mert Müldür, 69'uncu dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

25 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanacak olan Lyon maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

Öte yandan devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

Talisca, Zalewski gibi süper yıldızlarla görüşme yapan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

STOPERE BOSCAGLI

Hollanda basını, sarı lacivertlilerin, PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan stoper Olivier Boscagli ile yakından ilgilendiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

Yönetimin, sol ayaklı stoperi devre arasında transfer etmek istediği ve temaslara başladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yeni stoper Hollanda'dan geliyor

Fransız futbolcu bu sezon Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile 21 maçta forma giydi. 27 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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