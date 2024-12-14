FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da isyan var! 7 futbolcu Mourinho'dan şikayetçi...
Son dakika spor haberleri: Hem Beşiktaş hem de Bilbao karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından Fenerbahçe'de ortalık karıştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadele sonrası ise sarı-lacivertli taraftarlar yoğun tepki göstermişti. Fenerbahçe'deki bu gelişmelere şimdi de futbolcuların Mourinho'dan şikayetçi olması eklendi. İşte 7 futbolcunun yönetimle yaptığı o görüşme... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 09:51 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 10:02
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Fenerbahçe yönetimi, Bilbao maçından sonra toplanarak son haftalarda alınan kötü sonuçları masaya yatırdı. O toplantıdan bir karar çıkmadı.
Ancak yönetimde bazı isimlerin son dönemde ortaya konan futbol ve oyuncu performanslarından memnun olmadığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli Yönetim, Başakşehir maçında alınacak sonuca göre aksiyon almayı planlıyor.
Yarın Başakşehir karşısında Fenerbahçe kötü bir sonuç aldığı taktirde radikal kararların alınması bekleniyor. Bu kararlar arasında Mourinho'ya uyarı ve oyunculara para cezaları yer alıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyuncularla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
SAMANDIRA'DA İSYAN VAR
Fenerbahçe üst üste aldığı kötü sonuçlar nedeniyle zor günler yaşıyor. Hem lig hem de Avrupa'da alınan kötü sonuçlar, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun sorgulanmasına neden oldu.
Sarı-Lacivertliler'de forma giyen ve giymeyen oyuncuların hedefinde de teknik direktör Jose Mourinho var.
Fenerbahçe'de forma giyen birçok futbolcu, Mourinho'nun tercihleri nedeniyle adeta isyan noktasına geldi.
Tecrübeli teknik direktörün taktik anlayışı ve oyuncu tercihlerinden rahatsız olan futbolcuların bu durumu asbaşkan Acun Ilcalı ile paylaştığı da gelen haberler arasında.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Osayi Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can ve Cenk Tosun gibi oyuncuların Mourinho'dan rahatsız oldukları ve bunu sık sık gündeme getirdikleri öğrenildi.
Forma giyen futbolcuların Mourinho'nun oyun planında inatçı olduklarını dile getirdikleri, yedek bekleyen oyuncuların da formda olmalarına rağmen süre alamadıklarını vurguladıkları belirtildi.
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