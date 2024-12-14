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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da isyan var! 7 futbolcu Mourinho'dan şikayetçi...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da isyan var! 7 futbolcu Mourinho'dan şikayetçi...

Son dakika spor haberleri: Hem Beşiktaş hem de Bilbao karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından Fenerbahçe'de ortalık karıştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadele sonrası ise sarı-lacivertli taraftarlar yoğun tepki göstermişti. Fenerbahçe'deki bu gelişmelere şimdi de futbolcuların Mourinho'dan şikayetçi olması eklendi. İşte 7 futbolcunun yönetimle yaptığı o görüşme... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 09:51 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 10:02
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da isyan var! 7 futbolcu Mourinho'dan şikayetçi...

Fenerbahçe son iki maçında Beşiktaş ve Athletic Bilbao'ya kaybetti. Alınan sonuçların yanı sıra ortaya konan kötü futbol taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da isyan var! 7 futbolcu Mourinho'dan şikayetçi...

Fenerbahçe yönetimi, Bilbao maçından sonra toplanarak son haftalarda alınan kötü sonuçları masaya yatırdı. O toplantıdan bir karar çıkmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da isyan var! 7 futbolcu Mourinho'dan şikayetçi...

Ancak yönetimde bazı isimlerin son dönemde ortaya konan futbol ve oyuncu performanslarından memnun olmadığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli Yönetim, Başakşehir maçında alınacak sonuca göre aksiyon almayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da isyan var! 7 futbolcu Mourinho'dan şikayetçi...

Yarın Başakşehir karşısında Fenerbahçe kötü bir sonuç aldığı taktirde radikal kararların alınması bekleniyor. Bu kararlar arasında Mourinho'ya uyarı ve oyunculara para cezaları yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da isyan var! 7 futbolcu Mourinho'dan şikayetçi...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyuncularla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da isyan var! 7 futbolcu Mourinho'dan şikayetçi...

SAMANDIRA'DA İSYAN VAR

Fenerbahçe üst üste aldığı kötü sonuçlar nedeniyle zor günler yaşıyor. Hem lig hem de Avrupa'da alınan kötü sonuçlar, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun sorgulanmasına neden oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da isyan var! 7 futbolcu Mourinho'dan şikayetçi...

Sarı-Lacivertliler'de forma giyen ve giymeyen oyuncuların hedefinde de teknik direktör Jose Mourinho var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da isyan var! 7 futbolcu Mourinho'dan şikayetçi...

Fenerbahçe'de forma giyen birçok futbolcu, Mourinho'nun tercihleri nedeniyle adeta isyan noktasına geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da isyan var! 7 futbolcu Mourinho'dan şikayetçi...

Tecrübeli teknik direktörün taktik anlayışı ve oyuncu tercihlerinden rahatsız olan futbolcuların bu durumu asbaşkan Acun Ilcalı ile paylaştığı da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da isyan var! 7 futbolcu Mourinho'dan şikayetçi...

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Osayi Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can ve Cenk Tosun gibi oyuncuların Mourinho'dan rahatsız oldukları ve bunu sık sık gündeme getirdikleri öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da isyan var! 7 futbolcu Mourinho'dan şikayetçi...

Forma giyen futbolcuların Mourinho'nun oyun planında inatçı olduklarını dile getirdikleri, yedek bekleyen oyuncuların da formda olmalarına rağmen süre alamadıklarını vurguladıkları belirtildi.

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