Becao'yla kayıp zor

Samet Akaydin'in Athletic Bilbao karşısında yaptığı hata sonrasında 'Becao neden oynamıyor?' sorusu soruldu. Teknik Direktör Jose Mourinho da; "Teknik anlamda iyi oyun kurmayı beceren stoperleri severim. Bizler oyun kurmaya, oyunu domine etmeye, geriden 2. bölgeye taşımaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de bazı riskler alıyoruz. Becao bu anlamda daha farklı profile sahip bir stoper" yanıtını verdi.

6 MAÇTA GOL GÖRMEDİ

Ancak Fenerbahçe, Becao'nun oynadığı maçların bir çoğundan galibiyetle ayrıldı. Brezilyalı yıldızın görev yaptığı, 9 lig maçının 8'ini kazanan sarı-lacivertliler, sadece Göztepe'yle 2-2 berabere kaldı. Bu 8 galibiyetin 6'sında ise Fenerbahçe kalesini de gole kapattı. Ligdeki Samsun maçında Becao görev almış, 58'de oyundan çıktığında Fenerbahçe 2-1 öndeydi. Yerine Çağlar girdi, maç 2-2 bitti. Kanarya, Avrupa'da da Becao ile oynadığı 4 maçta sadece 1 yenilgi yaşandı.

YOLLAR AYRILABİLİR

Jose Mourinho'nun stoperdeki son tercihi olan Rodrigo Becao'yla devre arasında yollar ayrılabilir. Brezilyalı oyuncuya İtalya'dan talipler var. Becao'nun da İtalya'ya geri dönme ihtimali bulunuyor.

İLK MAÇLARDA OYNAMADI

Becao, bu sezon Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki Lugano ve Lille maçlarında forma giymedi. Brezilyalı stoper, ligin ilk maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasında da oynamamıştı.