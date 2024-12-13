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Haberler Fenerbahçe Fener’e yıldız yağacak

Fener’e yıldız yağacak

Taraftarların ‘istifa’ sesleri sonrasında yapılan toplantıda ‘transfer’ kararı çıktı. Yönetim, transferde taarruza kalkacak. Talisca, Zalewski ve bir santrfor kadroya katılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Fener’e yıldız yağacak

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Athletic Bilbao'ya, Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle birlikte taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Fenerbahçe Yönetimi ise taraftarların isyanı sonrasında çarşamba akşamı toplantı yaptı ve bu toplantıdan acil transfer kararı çıktı. Ocak ayında en az üç transfer yapılacak. Listenin başındaki isim ise Anderson Talisca... Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Brezilyalı oyuncuyla görüşmek için yeniden Suudi Arabistan'a gidecek. SPORTİF Direktör Branco da İtalya'ya gidip Zalewski'nin hem menajeriyle hem de Roma kulübüyle masaya oturacak. Bu iki ismin dışında bir de santrfor kadroya katılacak. İsmi sır gibi saklanan golcünün taraftarı mutlu edeceği gelen bilgiler arasında. Golcünün kadroya katılması halinde ise Cenk Tosun, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'den biriyle yolların da ayrılma ihtimali bulunuyor. Transferlerin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

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