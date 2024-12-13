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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Başakşehir hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe'nin Başakşehir hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında konuk edeceği Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 17:37
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Fenerbahçe'nin Başakşehir hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon programları uygulayan futbolcular, pas çalışmalarıyla sürdürdüğü antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Athletic Bilbao ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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