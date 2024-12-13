Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...'
Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi ve Athletic Bilbao yenilgilerinin ardından Jose Mourinho ile ilgili çatlak sesler çıkmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu toplantısında Portekizli Teknik Adam için isyan çıktığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Bu sözler üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tepkisiz kaldığı ve bir şey söylemediği belirtildi.
Fenerbahçe taraftarı, Athletic Bilbao ile oynanan maçta yönetime büyük tepki gösterdi. İlk yarının son anlarında Inaki Williams'in golüyle farkın 2'ye çıkması, Ülker Stadı'nda bulunan Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Kadıköy'de hedefteki isim ise Başkan Ali Koç'tu...
Fenerbahçe tribünleri, 'Ali Koç istifa' tezahüratları yaptı. Öte yandan bir grup taraftar, 'Acun kümeye' diye de tempo tuttu ve Hull City'nin İngiltere Championship'te son sırada olmasına atıfta bulundu.
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