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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...'

Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...'

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi ve Athletic Bilbao yenilgilerinin ardından Jose Mourinho ile ilgili çatlak sesler çıkmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu toplantısında Portekizli Teknik Adam için isyan çıktığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...'

Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçından sonra olağanüstü toplandı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...'

Takvim'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler'in yönetim kurulu toplantısında gündem Portekizli teknik adam Jose Mourinho idi. Yöneticiler, çalkantılı günler geçiren Beşiktaş karşısında alınan yenilginin üzerine Athletic Bilbao maçındaki kötü futbol nedeniyle tecrübeli teknik adama tepkiliydi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...'

Toplantıda bazı yöneticilerin sinirlerine hakim olamadıkları iddia edildi. Fenerbahçeli iki yöneticinin toplantıda, "İsmail Kartal ile geçen sezon iyiydik. Keşke onu göndermeseydik" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...'

Bu sözler üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tepkisiz kaldığı ve bir şey söylemediği belirtildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...'

Fenerbahçe taraftarı, Athletic Bilbao ile oynanan maçta yönetime büyük tepki gösterdi. İlk yarının son anlarında Inaki Williams'in golüyle farkın 2'ye çıkması, Ülker Stadı'nda bulunan Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Kadıköy'de hedefteki isim ise Başkan Ali Koç'tu...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...'

Fenerbahçe tribünleri, 'Ali Koç istifa' tezahüratları yaptı. Öte yandan bir grup taraftar, 'Acun kümeye' diye de tempo tuttu ve Hull City'nin İngiltere Championship'te son sırada olmasına atıfta bulundu.

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