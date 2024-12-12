TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi! İtalyanlar tribünden izledi

Sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda bu sezon 24 karşılaşmaya çıkan Polonyalı oyuncu bu maçlarda 2 gol 4 asist üretti.

Geçen sezon ki performansını mumla aratan yıldız isim için Mourinho her ne kadar "O çok özel bir oyuncu" dese de Szymanski taraftarın Kadıköy'deki tepkisiyle karşılaştı.



