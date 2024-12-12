TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi! İtalyanlar tribünden izledi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla geçen sezonu aratan Sebastian Szymanski için İtalyan ekibi temsilcisini gönderdi. Polonyalı oyuncu ile ilgilenen kulübün nasıl bir teklif yapacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 09:20
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Sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda bu sezon 24 karşılaşmaya çıkan Polonyalı oyuncu bu maçlarda 2 gol 4 asist üretti.
Geçen sezon ki performansını mumla aratan yıldız isim için Mourinho her ne kadar "O çok özel bir oyuncu" dese de Szymanski taraftarın Kadıköy'deki tepkisiyle karşılaştı.
Sarı-lacivertlilerin bonservis olarak büyük beklentisi olan oyuncu için nasıl bir yol izleyeceğ merak konusu oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Bilbao ile oynanan maçta 61 dakika sahada kalan Szymanski etkili bir oyun sergileyemedi.
İTALYANLAR İZLEMEYE GELDİ!
Sebastian Szymanski'yi bu maçta tribünden izlemek için İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina bir temsilcisini gönderdi.
Polonyalı futbolcu bu maçta da bal yapmayan arı gibiydi. Szymanski, 61. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.
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