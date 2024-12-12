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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi! İtalyanlar tribünden izledi

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi! İtalyanlar tribünden izledi

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla geçen sezonu aratan Sebastian Szymanski için İtalyan ekibi temsilcisini gönderdi. Polonyalı oyuncu ile ilgilenen kulübün nasıl bir teklif yapacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 09:20
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi! İtalyanlar tribünden izledi

Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi! İtalyanlar tribünden izledi

Sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda bu sezon 24 karşılaşmaya çıkan Polonyalı oyuncu bu maçlarda 2 gol 4 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi! İtalyanlar tribünden izledi

Geçen sezon ki performansını mumla aratan yıldız isim için Mourinho her ne kadar "O çok özel bir oyuncu" dese de Szymanski taraftarın Kadıköy'deki tepkisiyle karşılaştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi! İtalyanlar tribünden izledi

Sarı-lacivertlilerin bonservis olarak büyük beklentisi olan oyuncu için nasıl bir yol izleyeceğ merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi! İtalyanlar tribünden izledi

UEFA Avrupa Ligi'nde Bilbao ile oynanan maçta 61 dakika sahada kalan Szymanski etkili bir oyun sergileyemedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi! İtalyanlar tribünden izledi

İTALYANLAR İZLEMEYE GELDİ!

Sebastian Szymanski'yi bu maçta tribünden izlemek için İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina bir temsilcisini gönderdi.

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