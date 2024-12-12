Spor yazarları Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi

Böyle rakipler karşısında kahramanlara ihtiyaç vardır. Lakin Fenerbahçe takımında kahraman olma karakterine sahip oyuncu yoktu dünkü maçta! Bazıları En- Nesyri'ye kızıyor, neden gol atamıyor diye... Yahu arkadaş; dünyanın en iyi santrforunu getirsen onu besleyemedikten sonra ne yazar? Adama doğru düzgün top gelmiyor ki, atıp atamadığını görelim! Biraz Osayi, biraz Mert biraz da Maximin'in bir şeyler yapmaya çalışması dışında herhangi bir direnç göremedik.

Mourinho'nun maçtan önce TRT'ye yaptığı açıklama aslında onun kafasında Avrupa'da ilk 8 olmadığının bir göstergesi... Komutan inanmazsa asker nasıl inanacak? Artık onun da şapkasını önüne alıp düşünmesinin zamanı geldi. Kadro yetersizse, kalite anlamında düşükse çıkıp söylemesi lazım. Çünkü bu işin böyle gitmeyeceğini artık aşikar. Keza böyle devam ederse ne Avrupa'da başarı ne de sezon sonunda şampiyonluk gelir... Yönetimle Mourinho'nun bir araya gelip acilen gerekli yerlere gerekli takviyelerin yapılması gerekiyor. Başarı için bu şart. Yoksa yine sezon sonu hüsran yaşanır.