Kaybedince de konuşmalıyız

F.Bahçe'nin Kaptanı Dzeko, maçın ardından çok önemli açıklamalar yaptı: "Bizler açısından zor bir akşam oldu. Mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyun istediğimiz gibi gitmedi. Çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Önümüzde iki maç var. Bir sonraki rauntla başlayabiliriz. Her şey mümkün. Kazandığınızda konuşmak kolay. Kaybettiğinizde de yüzünüzü gösterip konuşmalısınız. Kulüp bizden ne istiyorsa uygulayacağız. Kimse hayır diyemez. Zor bir gece geçirdik. Birlikte kazanıp birlikte kaybediyoruz. Bizler açısından iki mağlubiyet de zor. Yaşanmasını istemezdik ama maalesef yaşandı. Dört gün sonra Başakşehir maçımız. Gerçek yüzümüzü orada göstereceğiz."