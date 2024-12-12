  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Kaybedince de konuşmalıyız

Kaybedince de konuşmalıyız

Edin, “Kazanınca konuşmak kolay. Kaybettiğinizde de yüzünüzü gösterip, konuşmalısınız” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kaybedince de konuşmalıyız

F.Bahçe'nin Kaptanı Dzeko, maçın ardından çok önemli açıklamalar yaptı: "Bizler açısından zor bir akşam oldu. Mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyun istediğimiz gibi gitmedi. Çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Önümüzde iki maç var. Bir sonraki rauntla başlayabiliriz. Her şey mümkün. Kazandığınızda konuşmak kolay. Kaybettiğinizde de yüzünüzü gösterip konuşmalısınız. Kulüp bizden ne istiyorsa uygulayacağız. Kimse hayır diyemez. Zor bir gece geçirdik. Birlikte kazanıp birlikte kaybediyoruz. Bizler açısından iki mağlubiyet de zor. Yaşanmasını istemezdik ama maalesef yaşandı. Dört gün sonra Başakşehir maçımız. Gerçek yüzümüzü orada göstereceğiz."

Dış basından flaş Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...
F.Bahçe taraftarı önünde yıkıldı!
DİĞER
Hugo'nun Tolga Abi'si oğlu Mir ile görüntülendi
Başkan Erdoğan'dan Somali ve Etiyopya liderleriyle ortak açıklama: "Yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk"
Mourinho'dan taraftarların tepkisi için açıklama!
F.Bahçe play-off yolunda yara aldı! İşte puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 12 Aralık Perşembe Bugün hangi maçlar var? 12 Aralık Perşembe 08:07
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! 01:14
Kerem ve Orkun'lu Benfica'nın sessiz akşamı! Kerem ve Orkun'lu Benfica'nın sessiz akşamı! 01:14
Stuttgart gol oldu yağdı! Stuttgart gol oldu yağdı! 01:14
Kenan asist yaptı, Juve 3 puanı kaptı Kenan asist yaptı, Juve 3 puanı kaptı 01:14
Gol düellosunu Barcelona kazandı! Gol düellosunu Barcelona kazandı! 01:14
Daha Eski
Milan evinde 3 puanı aldı! Milan evinde 3 puanı aldı! 01:14
Gollü maçta kazanan Feyenoord Gollü maçta kazanan Feyenoord 01:14
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! 01:08
Kerem ve Orkun'lu Benfica'nın sessiz akşamı! Kerem ve Orkun'lu Benfica'nın sessiz akşamı! 01:06
Stuttgart gol oldu yağdı! Stuttgart gol oldu yağdı! 01:00
Gol düellosunu Barcelona kazandı! Gol düellosunu Barcelona kazandı! 00:58