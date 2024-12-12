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Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de dram

Kadıköy'de dram

Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nde yine kayıp yaşadı. Beşiktaş’a derbide mağlup olan ve şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe, dün de Athletic Bilbao’ya evinde boyun eğerek Avrupa’da ilk 8 iddiasını zora soktu, taraftarını kahretti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Kadıköy'de dram

Cumartesi günü Dolmabahçe'deki derbide Beşiktaş'a mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de hüsrana uğradı... Dün Kadıköy'de Athletic Bilbao'yu konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve taraftarını bir kez daha kahretti. Maça Samet Akaydin'in yaptığı hata sonrasında Bilbao, golle başladı. İspanyol ekibinin İnaki Williams'ın attığı golle öne geçmesinin ardından taraftarlar Samet Akaydin'a büyük tepki gösterdi.

NESYRI ATAMADI

Fenerbahçe, golden sonra beraberlik için rakip kaleye yüklense de istediği pozisyonları bulamadı. İlk yarının son anlarında İnaki, bir kez daha sahneye çıktı ve Mert Müldür'den sıyrılıp, bir kez daha ağları havalandırdı. Dakikalar 59'u gösterdiğinde En-Nesyri, müsait durumda ağları sarsamadı. Kalan dakikalarda pozisyon dahi olmadı. İspanyollar maçı 2-0 kazandı. Avrupa Ligi'nde ikinci yenilgisini alan ve 8 puanda kalan Fenerbahçe, ilk 8 iddiasını da zora soktu.

2005'TEN SONRA İLK

Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Şubat 2005'ten (0-1 vs Zaragoza) bu yana bir İspanyol takımı karşısındaki ilk iç saha yenilgisini aldı.

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Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nde AZ Allkmaar'dan sonraki ikinci yenilgisini Athletic Bilbao karşısında aldı.

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"İlk 8'de yer almak..."
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