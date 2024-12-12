Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao karşısında maça çok iyi başladıklarını ancak üstüne basa basa söyleyip yaptıkları hatadan dolayı kaybettiklerini vurguladı. Jose Mourinho, "Bence bu akşam maçı izleyen herkes ne olduğunu biliyor. Karşılaşmaya çok iyi başladık. Manchester United maçına benzer bir oyun vardı. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Rakibimiz Athletic Bilbao zorluklar yaşadı. Daha sonra biz, burayı tekrarlıyorum, biz hata yaptık. Durum değişti. Ondan sonra ilk yarıda iyi oynamaya devam ettik" değerlendirmesinde bulundu.

ONLAR KULÜBÜN TEMELİ

Portekizli teknik adam, "İlk yarıdaki 1-0'lık sonuç hak edilmemiş bir skordu. Bir anda bir şutla 2-0 oldu. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. 2-0'dan sonra işler zorlaştı. Değişiklikler yaptık. Ama ondan sonra 10 kişi kaldıktan sonra maç bitti bizim için" dedi. Mourinho, taraftarların tepkisi için ise "Taraftarların tepkisi hakkında yorum yapamam. Onlar bu kulübün temeli. Ben bu kulübe hizmet eden birisiyim. Onları eleştiremem ama bu hatayı biz yaptık. Hata yapan bizdik" diye konuştu.

MOURINHO KADIKÖY'DE İLKİ YAŞADI

Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe'de Mourinho da kariyerinde bir ilki yaşadı. Portekizli teknik adam, Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşayamadan iç saha yenilgisi aldı (25 maç). Fenerbahçe ayrıca, Mourinho yönetiminde en az toplam (4) ve isabetli şut (1) çektiği resmi maçı oynadı.

BILBAO'YA İLK KEZ KAYBETTİ

Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı 2010-13 arasında A. Bilbao'yla La Liga'da 6 kez karşılaştı. Portekizli teknik adamın çalıştırdığı Real, Bilbao'ya hiç yenilmedi. Jose'nin öğrencileri, üç sezonda da deplasmanda Bilbao'yu 3-0'lık skorlarla geçti. İçerdeki maçları ise, 5-1, 4-1 ve 5-1 kazandı.

TARAFTARLAR TEPKİDE HAKLI

Fenerbahçe'nin orta sahası İrfan Can Kahveci, taraftarların tepki vermekte haklı olduğunu söyledi. Kahveci, "İki maçtır mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Taraftarımızın bazı tepkileri oldu. Uzun yıllardır burada olduğum için bunları biliyorum ama hep birlikte olmalıyız. Geçen sene de böyle bir konuşmam ol muştu. Ayağa kalkmalıyız. Tabii - ki tepki oluyor, haklarıdır. Bundan sonra birlikte olmamız gerekiyor. Önümüzde devam eden bir süreç var. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatır ve güzel günleri yaşarız" ifadelerini kullandı.