Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde renklerine bağlamak istediği fakat Boca Juniors ile anlaşmaya varamadığı Cristian Medina'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte sarı lacivertlilerin devre arasında transfer etmek istediği Arjantinli orta saha oyuncusunun takımdaki son durumu... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 16:38 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 16:39
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Boca Juniors'ta forma giyen Medina, Fenerbahçe ile kurduğu ilk temaslardan bu yana Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan heyecan duyduğunu dile getiriyor.
Buna rağmen Arjantin ekibi, uzun süre transfer için koştuğu şartlardan geri adım atmadı ve görüşmeler defalarca durma noktasına geldi.
Medina, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyince takıma rest çekti ve Arjantin Kupası çeyrek finalinde Club de Gimnasia'ya karşı maça çıkmayacağını söyledi.
Ardından özür dilemiş olsa da Medina, Ekim ayının sonundan beri Arjantin ekibinde Fernando Gago tarafından kadroya alınmıyor.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre takımla topsuz antrenmanlara katılmasına rağmen 22 yaşındaki oyuncu, teknik / taktik antrenmanlarında kullanılmıyor.
TyC'ye göre sözleşmesi 2027 yılına kadar sürecek olan oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
Boca Juniors, bu gelişmelerin üstüne transfer için beklediği 20 milyon Euro bonservis bedelini 15 milyon Euro'ya çekti ve Fenerbahçe ile bu konuda el sıkıştı.
Ardından Boca'nın Cristian Medina'nın tekrar satışı gerçekleşmesi halinde %20 bonus ısrarı İstanbul devi tarafından kabul edildi.
Yine de birçok kez son defa el sıkışan iki takım, Boca Juniors'un transfer konusundaki yaklaşımları sebebi ile anlaşmaya varamayabilir.
Boca Juniors, Avrupa'ya göndereceği ve Avrupa'dan dönen oyuncularına karşı uyguladığı "mobbing" ile transfer piyasasına kötü nam salmış durumda.
Her ne kadar Medina'nın Fenerbahçe'ye olan arzusu ilk günden kesinlik kazanmış olsa da Boca, birkaç "Peso" daha fazla kazanabilmek için başka bir kulüp ile el sıkışabilir.
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