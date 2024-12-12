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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde renklerine bağlamak istediği fakat Boca Juniors ile anlaşmaya varamadığı Cristian Medina'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte sarı lacivertlilerin devre arasında transfer etmek istediği Arjantinli orta saha oyuncusunun takımdaki son durumu... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 16:38 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 16:39
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren ve aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de play-off mücadelelerine hazırlanan Fenerbahçe'de hedef devre arası transferleri…

Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

Sarı lacivertliler, Ocak ayında kadroya katacakları yıldız isimler ve tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile bu sezon taraftarlarına mutlu sonu müjdelemek istiyor.

Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

Ara transfer dönemi için Kadıköy yönetiminin gündeminde ise Anderson Talisca ve yaz transfer döneminde transfer operasyonu yarım kalan genç orta saha oyuncusu Cristian Medina var.

Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

Boca Juniors'ta forma giyen Medina, Fenerbahçe ile kurduğu ilk temaslardan bu yana Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan heyecan duyduğunu dile getiriyor.

Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

Buna rağmen Arjantin ekibi, uzun süre transfer için koştuğu şartlardan geri adım atmadı ve görüşmeler defalarca durma noktasına geldi.

Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

Medina, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyince takıma rest çekti ve Arjantin Kupası çeyrek finalinde Club de Gimnasia'ya karşı maça çıkmayacağını söyledi.

Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

Ardından özür dilemiş olsa da Medina, Ekim ayının sonundan beri Arjantin ekibinde Fernando Gago tarafından kadroya alınmıyor.

Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

Arjantin basınında yer alan haberlere göre takımla topsuz antrenmanlara katılmasına rağmen 22 yaşındaki oyuncu, teknik / taktik antrenmanlarında kullanılmıyor.

Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

TyC'ye göre sözleşmesi 2027 yılına kadar sürecek olan oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

Boca Juniors, bu gelişmelerin üstüne transfer için beklediği 20 milyon Euro bonservis bedelini 15 milyon Euro'ya çekti ve Fenerbahçe ile bu konuda el sıkıştı.

Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

Ardından Boca'nın Cristian Medina'nın tekrar satışı gerçekleşmesi halinde %20 bonus ısrarı İstanbul devi tarafından kabul edildi.

Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

Yine de birçok kez son defa el sıkışan iki takım, Boca Juniors'un transfer konusundaki yaklaşımları sebebi ile anlaşmaya varamayabilir.

Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

Boca Juniors, Avrupa'ya göndereceği ve Avrupa'dan dönen oyuncularına karşı uyguladığı "mobbing" ile transfer piyasasına kötü nam salmış durumda.

Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı! Transferi uçuruma sürüklüyorlar

Her ne kadar Medina'nın Fenerbahçe'ye olan arzusu ilk günden kesinlik kazanmış olsa da Boca, birkaç "Peso" daha fazla kazanabilmek için başka bir kulüp ile el sıkışabilir.

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