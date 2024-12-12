Fenerbahçe Opet 75-71 USK Praha | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Opet, EuroLeague Kadınlar 2'nci tur ilk maçında sahasında ağırladığı USK Praha'yı 75-71'lik skorla mağlup etti. Maçın en skorer oyuncusu USK Praha'dan 19 sayıyla Jones olurken, Fenerbahçe'de ise Charles 18 sayı kaydetti.

SALON: Metro Enerji Spor

HAKEMLER: Cecilia Toth, Gizella Györgyi, Yasmina Alcaraz

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 9, Olcay Çakır 4, Williams 14, Atkins, Meesseman 10, Milic 6, Allemand 6, Badiane 8, Charles 18

USK PRAHA: Cazorla 3, Vorackova 10, Conde 10, Ayayi 15, Vyoralova 6, Hof 8, Jones 19

1'İNCİ PERİYOT: 23-11

DEVRE: 41-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-58