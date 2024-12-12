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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Mourinho ile yol ayrımında! Yerine 3 aday var

Fenerbahçe Mourinho ile yol ayrımında! Yerine 3 aday var

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde taraftarı önünde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcının yerine düşündüğü 3 ismi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 15:35 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 15:44
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe Mourinho ile yol ayrımında! Yerine 3 aday var

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 6. hafta maçında Athletic Bilbao'yu ağırladı.

Fenerbahçe Mourinho ile yol ayrımında! Yerine 3 aday var

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Mourinho ile yol ayrımında! Yerine 3 aday var

İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren golleri 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams kaydetti.

Fenerbahçe Mourinho ile yol ayrımında! Yerine 3 aday var

Beşiktaş derbisi sonrası Avrupa'dan da eli boş dönen ve son iki maçta gol dahi atamayan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi.

Fenerbahçe Mourinho ile yol ayrımında! Yerine 3 aday var

Ligde de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik adam, oynattığı oyun sebebiyle tepki toplamaya devam ediyor.

Fenerbahçe Mourinho ile yol ayrımında! Yerine 3 aday var

Sarı-lacivertliler, sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Mourinho ile ilgili radikal bir karar almaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Mourinho ile yol ayrımında! Yerine 3 aday var

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao yenilgisi sonrası teknik direktör değişikliğini düşündüğünü yazdı.

Fenerbahçe Mourinho ile yol ayrımında! Yerine 3 aday var

ADAYLAR PIRLO, ALLEGRI VE TUDOR

Calciomercato kaynaklı haberde, sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho'nun yerine Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri ve Igor Tudor'u aday olarak belirlediği yazıldı.

Fenerbahçe Mourinho ile yol ayrımında! Yerine 3 aday var

61 yaşındaki çalıştırıcının da uzun süre görev yaptığı Premier Lig'e dönmek istediği iddia edilmişti.

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