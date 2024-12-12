Fenerbahçe Mourinho ile yol ayrımında! Yerine 3 aday var
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde taraftarı önünde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcının yerine düşündüğü 3 ismi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 15:35 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 15:44
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Beşiktaş derbisi sonrası Avrupa'dan da eli boş dönen ve son iki maçta gol dahi atamayan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi.
Ligde de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik adam, oynattığı oyun sebebiyle tepki toplamaya devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Mourinho ile ilgili radikal bir karar almaya hazırlanıyor.
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao yenilgisi sonrası teknik direktör değişikliğini düşündüğünü yazdı.
ADAYLAR PIRLO, ALLEGRI VE TUDOR
Calciomercato kaynaklı haberde, sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho'nun yerine Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri ve Igor Tudor'u aday olarak belirlediği yazıldı.
61 yaşındaki çalıştırıcının da uzun süre görev yaptığı Premier Lig'e dönmek istediği iddia edilmişti.
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında 24 maçta görev aldı.
Portekizli teknik adam, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımla çıktığı bu maçlarda 1.96 puan ortalaması tutturdu.
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