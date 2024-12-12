FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, tecrübeli çalıştırıcıya talip olan takımı ve ödemeye hazır oldukları fesih bedelini duyurdu. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertlilerde büyük umutlarla başlayan Jose Mourinho dönemi, şu ana kadar beklenen şekilde ilerlemedi.
Ligdeki Beşiktaş mağlubiyetinin ardından lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya yenilmesiyle ilk 8 şansını da zora soktu.
Fenerbahçeli taraftarların deneyimli çalıştırıcıya yönelik tepkisi artarken, İspanyol basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.
WOLVERHAMPTON MOURINHO'YU İSTİYOR
Fichajes'in haberine göre; Premier Lig ekibi Wolverhampton, Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istiyor.
Haberde İngiliz ekibinin Mourinho'nun 5 milyon Euro'luk fesih bedelini ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
İlk 15 haftada toplanan 9 puanla 19. sırada yer alan Wolverhampton'ın teknik direktör Gary O'Neil ile ayrılığın eşiğine geldiği belirtildi.
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