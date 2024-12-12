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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, tecrübeli çalıştırıcıya talip olan takımı ve ödemeye hazır oldukları fesih bedelini duyurdu. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 10:43
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar

Sarı-lacivertliler, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda on binlerce taraftarın katılımıyla düzenlenen törenle Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar

Sarı-lacivertlilerde büyük umutlarla başlayan Jose Mourinho dönemi, şu ana kadar beklenen şekilde ilerlemedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar

Ligdeki Beşiktaş mağlubiyetinin ardından lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya yenilmesiyle ilk 8 şansını da zora soktu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar

Fenerbahçeli taraftarların deneyimli çalıştırıcıya yönelik tepkisi artarken, İspanyol basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar

WOLVERHAMPTON MOURINHO'YU İSTİYOR

Fichajes'in haberine göre; Premier Lig ekibi Wolverhampton, Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar

Haberde İngiliz ekibinin Mourinho'nun 5 milyon Euro'luk fesih bedelini ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar

İlk 15 haftada toplanan 9 puanla 19. sırada yer alan Wolverhampton'ın teknik direktör Gary O'Neil ile ayrılığın eşiğine geldiği belirtildi.

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