FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

Sarı-lacivertliler, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.