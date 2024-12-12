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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Inaki Williams'tan Mert Müldür itirafı! "İkinci golde..."

FENERBAHÇE HABERİ - Inaki Williams'tan Mert Müldür itirafı! "İkinci golde..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Athletic Bilbao'da takımına galibiyeti getiren golleri kaydeden Inaki Williams açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli futbolcu Mert Müldür ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 13:04
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FENERBAHÇE HABERİ - Inaki Williams'tan Mert Müldür itirafı! "İkinci golde..."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 6. hafta maçında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Inaki Williams'tan Mert Müldür itirafı! "İkinci golde..."

Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

FENERBAHÇE HABERİ - Inaki Williams'tan Mert Müldür itirafı! "İkinci golde..."

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Inaki Williams'tan Mert Müldür itirafı! "İkinci golde..."

Athletic Bilbao bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken, Fenerbahçe 8 puanda kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Inaki Williams'tan Mert Müldür itirafı! "İkinci golde..."

Takımını zafere taşıyan Ganalı futbolcu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Inaki Williams'tan Mert Müldür itirafı! "İkinci golde..."

Williams, açıklamalarında Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür'e de değindi.

FENERBAHÇE HABERİ - Inaki Williams'tan Mert Müldür itirafı! "İkinci golde..."

"VİDEOLARINI İZLEMİŞTİM"

30 yaşındaki yıldız "İkinci golde teke tek kaldığımı gördüm. Bekin (Mert Müldür) savunurken boşluk bıraktığı videoları izlemiştim, sağdan gitmeye karar verdim. O pozisyondayken önüme bakmaya çalışıyorum ve şanslıydım ki top en üst köşeden içeri girdi." ifadelerini kullandı.

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