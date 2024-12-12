FENERBAHÇE HABERİ - Inaki Williams'tan Mert Müldür itirafı! "İkinci golde..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Athletic Bilbao'da takımına galibiyeti getiren golleri kaydeden Inaki Williams açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli futbolcu Mert Müldür ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
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Athletic Bilbao bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken, Fenerbahçe 8 puanda kaldı.
Takımını zafere taşıyan Ganalı futbolcu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Williams, açıklamalarında Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür'e de değindi.
"VİDEOLARINI İZLEMİŞTİM"
30 yaşındaki yıldız "İkinci golde teke tek kaldığımı gördüm. Bekin (Mert Müldür) savunurken boşluk bıraktığı videoları izlemiştim, sağdan gitmeye karar verdim. O pozisyondayken önüme bakmaya çalışıyorum ve şanslıydım ki top en üst köşeden içeri girdi." ifadelerini kullandı.
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