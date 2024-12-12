Aziz Yıldırım sesleri

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. Hafta maçında Athletic Bilbao'ya evinde 2-0 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar çileden çıktı. Özellikle Athletic Bilbao'nun attığı ikinci golden sonra Başkan Ali Koç'a yönelik tepkiler başladı. İkinci yarıdan itibaren de Ali Koç istifaya davet edildi. Ancak dün akşam esas flaş gelişme eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım için destek tezahüratı yapılması oldu. Bütün stat Aziz Yıldırım için tezahürat yaptı.

ALİ KOÇ VE YÖNETİME SERT TEPKİ

Hafta sonu derbide Beşiktaş'a 1-0 kaybeden takımın dün akşam da Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında hayal kırıklığı yaşaması sabırları taşırdı. Tribünler bir noktadan sonra maçı bıkarak tamamen Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Asbaşkan Acun Ilıcalı'ya da tepki tezahüratları vardı. Hull City'ye gönderme yapılarak 'Acun kümeye' diye tempo tutuldu. Maçın bitiş düdüğüyle de tepkiler dinmedi, istifa tezahüratları sürdü.

NE HALE GETİRDİN?

Sarı-lacivertli taraftarlar maçın sonunda tepkilerini sürdürdü. Başkan Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarlar 'Koskoca Fener'i ne hale getirdin' tezahüratları yaptı. Bazı taraftarlar maçın bitmesine karşın bir süre stattan çıkmadı, tribünde kaldı.

SON DÜDÜĞÜ BEKLEMEDİ

İkinci yarıda tribünlerden tepkiler alan ve istifaya davet edilen Başkan Ali Koç maçın bitmesini beklemeden protokol tribününden ayrıldı. Dakikalar 88'i gösterdiğinden yerinden ayrılan Ali Koç içeri gitti.