Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'ne katılan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, etkinlikten ayrılırken açıklamalarda bulundu. Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk'e sert sözlerle yanıt veren Ilıcalı, şunları söyledi: "Ben futbolun içinden geldim. Geçmiş olsun diyorum. Bizim için futbolcuların sağlığı çok önemli. Kimsenin yaralanmasını, üzülmesini istemeyiz. Onlar için Fenerbahçeli futbolcuların hayatları çok önemli olmayabilir.

BU ÇİRKİNLİKLER UMARIM HEMEN BİTER

Ben de kendisine ağır bir suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir. Açık açık söylüyorum. İnsanlar, birilerinin namusuna dil uzatırken, hadlerini bilecekler. Şu pozisyon, bu pozisyon, hakem tartışılır. Sen kimsin futbolcu ayarttık diye bizi suçluyorsun. Üzülerek söylüyorum. İnşallah bu çirkinlikler biter. Biz adalet istiyoruz. Adil bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah adil bir sezonda kimin ne olduğu görülür. Türk futbolunu kirletmeyin."

ŞAMPİYON OLACAĞIZ DEDİK

Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi sonrasında ligdeki durumla alakalı da konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "6 puan futbolda bir şey ifade eden bir fark değil. Biz maç kaybetmeyeceğiz ya da puan kaybetmeyeceğiz demedik. Şampiyon olacağız dedik" dedi.