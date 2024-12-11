  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Jose’nin kozu En-Nesyri

Jose’nin kozu En-Nesyri

Mourinho’nun bugünkü en büyük kozu Faslı yıldız Youssef En-Nesyri olacak. Tecrübeli oyuncunun Athletic’e karşı 2 de golü bulunuyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose’nin kozu En-Nesyri

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun bugün Athletic Bilbao karşısında en büyük kozu Faslı yıldız Youssef En-Nesyri olacak. Profesyonel futbol kariyerinde 7 yıl İspanya'da forma giyen ve rakibi çok iyi tanıyan tecrübeli futbolcunun da hocasına gol sözü verdiği öğrenildi. Malaga ve Sevilla ile Athletic Bilbao'ya karşı 13 maça çıkan Youssef En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 801 dakika süre aldı ve rakip ağlara 2 gol bıraktı.

9 MAÇTA 8 GOLLÜK KATKI

Sarı-lacivertli formayla Avrupa Ligi, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 21 maça çıkan Faslı yıldız, 6 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Sezon başında alışma süreci yaşayan En-Nesyri, son haftalarda ise açıldı. Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynanan son 9 karşılaşmanın 8'inde 8 kez skor katkısı yapan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde attığı son 4 golün 3'üne de imzasını attı. Bugün de bütün gözler onda olacak.

F.Bahçe'ye 45 milyon Euro'luk yıldız! Aranan kan bulundu
Talisca transferinde sıcak gelişme!
DİĞER
Hugo'nun Tolga Abi'si oğlu Mir ile görüntülendi
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan'ı işgale başladı! Askeri alanlar hedef alındı
Kerem için transfer iddiası! Yeni takımı...
VAR konuşmaları açıklandı! Barış Alper - Manaj...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:15
Brugge geriden gelip kazandı! Brugge geriden gelip kazandı! 01:15
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:14
Brugge geriden gelip kazandı! Brugge geriden gelip kazandı! 01:14
Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! 01:03
Leverkusen son dakika golüyle kazandı! Leverkusen son dakika golüyle kazandı! 01:02
Daha Eski
Brest sürpriz yapmaya devam ediyor! Brest sürpriz yapmaya devam ediyor! 01:02
B. Münih deplasmanda farklı kazandı! B. Münih deplasmanda farklı kazandı! 01:02
Gol düellosunda kazanan Aston Villa Gol düellosunda kazanan Aston Villa 01:02
Leverkusen son dakika golüyle kazandı! Leverkusen son dakika golüyle kazandı! 01:00
Gol düellosunda kazanan Aston Villa Gol düellosunda kazanan Aston Villa 01:00
Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! 00:55