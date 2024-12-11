Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: 11 puana ihtiyacımız olduğunu söyledim!

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao'yu konuk ediyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ;

Jose Mourinho: "Yüzde yüz zor bir maç olacak ama biz bu maçtan bir sonuç alabiliriz. Athletic Bilbao, güçlü bir takım ve turnuvanın favorilerinden biri. Final onların stadyumunda, bu onlar için motivasyon. 11 puana ihtiyacımız olduğunu oyunculara söyledim. Bu maçta da olmazsa telafi etme şansımız var ama bugün başka şansımız yokmuş gibi oynamamız gerekiyor. Kazanmak için her şeyi yapmamız gerekiyor."

"KORKMUYORUM"

"Ligin ikinci yarısında daha güçlü olacağız ve listede değişiklik yapabileceğiz. Play-off oynasak da oynamaktan korkmuyorum. 11 puana ulaştıktan sonra sonrasını düşüneceğiz. Bu maç olmazsa, Lyon ve Midtjylland maçlarında da bunu telafi etme şansımız var ama bugün sanki o maçlar yokmuş gibi, başka bir şansımız yokmuş gibi oynayıp kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.