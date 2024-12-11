Fenerbahçe Beko'dan Arturs Zagars'ın sakatlığına ilişkin açıklama

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 8 Aralık Pazar günü oynadığı Türk Telekom karşısındaki maçta sakatlanan Arturs Zagars'a ilişkin açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp, Zagars'ın sakatlığındaki son durumu şu ifadeler ile açıkladı...
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Arturs Zagars, 8 Aralık Pazar günü oynanan Türk Telekom karşılaşmasında sağ ayak bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."