Şimdi hedef Avrupa

Cumartesi akşamı Dolmabahçe'de oynanan derbide Beşiktaş'a 1-0'lık skorla boyun eğen Fenerbahçe, taraftarına büyük hüsran yaşatırken, şampiyonluk yarışında da ağır yara aldı. Oyuncularındaki moral bozukluğunu gidermek için büyük çaba sarf eden teknik direktör Jose Mourinho'nun, dünkü idman öncesinde öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptığı ve "Beşiktaş derbisini unutun. Önümüzde çok önemli bir Avrupa maçı var" dediği öğrenildi.

YÖNETİMDEN TAM DESTEK

İdmandaki taktik çalışmada da oyuncularına sık sık ikazlarda bulunan Portekizli çalıştırıcının hedefi; Athletic Bilbao'yu Kadıköy'de iyi bir oyun ve net bir skorla mağlup edip, hem Beşiktaş derbisinin yenilgisini taraftarına unutturmak hem de ilk 8 iddiasını sürdürmek. Yönetimin de bugün Samandıra'ya gelip futbolculara ve teknik heyete destek vereceği öğrenildi. Jose, Avrupa'da başarı için Bilbao maçını çok önemsiyor. Futbolcularına da bunu aşılamaya çalışıyor.

BILBAO 11 MAÇTIR KAYBETMIYOR

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Athletic Bilbao, oynadığı 5 resmi maçtan galibiyetle ayrtıldı. Bu süreçte; Real Socieda, Elfsborg, Rayo Vallecano, Villarreal ve Real Madrid'i yenen İspanyol ekibi 10 gol atarken kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Athletic Bilbao, tüm kulvarlarda da 11 maçtır kaybetmiyor.

ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Athletic Bilbao maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

ÇAĞLAR YARIN KADRODA

Fenerbahçe'de bir süredir formasına uzak kalan Çağlar Söyüncü, yarınki Athletic Bilbao maçıyla birlikte takıma dönüyor. Bir süredir idmanlarda yer alan tecrübeli stoperin, sakatlığını atlattığı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde Bilbao mücadelesinde oynayabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE'YE BOŞNAK HAKEM

Fenerbahçe'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı müsabakayı Edin Dzeko'nun vatandaşı olan Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.