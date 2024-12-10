Jose Mourinho konuşuyor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile karşılaşacağı kritik maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basın toplantısı düzenliyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İŞTE JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"BİZİM İŞİMİZ ZOR"

"Çok zorlu bir maç olacak. Avrupa'da fikstürümüz zor oldu. Herkes evinde oynadığı maçlarda kolay takımlarla karşılaşmak ister. Bizim işimiz zor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçtiğimiz haftada Real Madrid'e karşı oynayacağız. Onların hedefi üst sıralarda bitirmek. Final kendi evlerinde olacağı için bu onlara ekstra motive olacak. İçinde bulunduğumuz zor durumlar var. Fred cezalı, kadroya yazamadığımız oyuncular var. Bir üst tura çıkmak istiyoruz. Lyon maçı da çok zorlu olacak. Biz son maçlara bırakmak istemiyoruz bu yüzden evimizde oynayacağımız bu iki maçtan bir şeyler almamız gerekiyor."

"MOTİVASYON PROBLEMİMİZ YOK"

"Motivasyon kısmı kolay. Yarın iyi bir takıma karşı oynayacağız bu da motivasyonu doğal olarak kendiliğinden sağlanır. Kaybettiğimiz maçlarda bir sonraki maçı bir an önce oynayıp kazanmak istiyoruz. Motivasyon problemimiz bu yüzden yok. Bugün herkesin katılımıyla güzel bir taktiksel antrenman yaptık. Taktiksel olarak her şey çok net."

"SÜRPRİZLERLE DOLU OLMAYACAK"

"Bilbao'nun sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı bir takım, oyuncuları aynı be yaptıkları şeyleri iyi şekilde sürdürüyorlar. Savunmaları, hücumları çok net. Oyuncularımla yaptığım toplantıda 'Bilbao karmaşık değil! Analiz karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık' dedim. Zor bir maç olacak ama sürprizlerle dolu olmayacak."