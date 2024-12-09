SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe - Athletico Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maç öncesi sevindiren haber!

Fenerbahçe - Athletico Bilbao maçı canlı takip etmek için tıkla

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray'ın da Sivasspor deplasmanından galip ayrılmasının ardından zirvede puan fakrı 6'ya çıkarken, sarı-lacivertliler maçın yaralarını bir an önce sarmayı amaçlıyor. Derbide alınan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde Athletico Bilbao maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, evinde oynayacağı müsabakada taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor. Karşılaşma öncesi antrenmanlara devam eden sarı-lacivertlilerde sevindiren haber geldi. Peki, Fenerbahçe - Athletico Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ATHLETICO BILBAO MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE - ATHLETICO BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde beklenmedik sonuç olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletico Bilbao'yu konuk ediyor. 5 hafta sonunda 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 8 puan alarak 15. sırada yer alıyor. 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile namağlup bir şekilde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na konuk olacak İspanya takımı ise 5 hafta sonunda 13 puan kazanarak 2. sırada bulunuyor. Fenerbahçe - Athletico Bilbao maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'den sevindiren haber geldi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FORMA GİYEBİLECEK

Geçtiğimiz hafta takımla birlikte çalışmalara başlayan Çağlar Söyüncü'den sevindiren haber geldi. Athletico Bilbao karşısında forma giyebileceği öğrenilen 28 yaşındaki milli savunma oyuncusunun Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde şans bulması bekleniyor.

FENERBAHÇE - ATHLETICO BILBAO MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletico Bilbao ile zorlu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de bilet fiyatları da belli oldu. Avrupa'da devam etmek için kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-lacivertlilerde en uygun bilet fiyatının 1 bin 500 TL olduğu açıklandı. Peki, Fenerbahçe - Athletico Bilbao maçı bilet fiyatları ne kadar?

Vip (Maraton Alt-Fenerium Alt Avis E Blok): 23.000,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 7.600,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 6.700,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 5.650,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 4.900,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 3.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 3.250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.900,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 2.750,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.600,00 TL

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.500,00 TL