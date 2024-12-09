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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt! "Şeytanın aklına gelmeyecek..."

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt! "Şeytanın aklına gelmeyecek..."

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 18:47 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 18:52
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt! "Şeytanın aklına gelmeyecek..."

Fenerbahçe Kulübü, Sivasspor - Galatasaray maçı hakemi Turgut Doman ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamaları ile alakalı resmi sitesinden açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diyoruz.

Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz'ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor;

Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz.

Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe'yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."

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