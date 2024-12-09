Derbilerin kayıp adamı

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ikinci derbisinden de mağlubiyetle ayrıldı. Önce Galatasaray'a evinde 3-1 kaybeden Portekizli çalıştırıcı, cumartesi akşamı da Dolmabahçe'de Beşiktaş'a tek golle boyun eğdi. İki İstanbul derbisinden de zaferle ayrılamayan Mourinho, 2016'dan bu yana çalıştırdığı takımlarda bu maçları kazanmakta zorluklar yaşıyor. 2016'da Manchester United'ın başına geçen Jose'nin derbi maçlarındaki kazanma alışkanlığı bu imza sonrasında değişti.

United'in başında 6 kez, Manchester City maçına çıkan Jose, bu maçların 3'ünü kaybetti, 2'sini kazandı, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı. 2019'da Tottenham'a imza atan Mou, Chelsea ve Arsenel'le 8 kez karşılaştı. Mou'nun Tottenham'ı 4 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 de beraberlikle sahadan ayrıldı. 2021-24 Roma'yla anlaşan Mourinho, Lazio'ya karış 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 de beraberlik aldı. Son 4 takımında toplamda 22 derbinin 13'ünü kaybetti.

TOTTENHAM'DAKİ DURUMU TEKRARLADI

Mourinho, Türkiye'de çıktığı iki şehir derbisinden de yenilgiyle ayrıldı ve Tottenham'ın başındaki durumunu tekrarladı. Jose, Tottenham'la Chelsea'ye karşı oynadığı iki maçı da kaybetmişti.

2016-18 Manchester United'ın başında 6 kez M.City'yle karşılaştı. 3 M, 2 G, 1 B

2019-2021 Tottenham'ın başında, Chelsea ve Arsenal'le 8 kez karşılaştı. 4 M, 3 G, 1B / 3 Arsenal, 5 Chelsea,

2021-2024 Roma'nın başında Lazio'yla 6 kez karşılaştı. 4 M, 1 G, 1B