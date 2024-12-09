  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Derbilerin kayıp adamı

Derbilerin kayıp adamı

Jose, F.Bahçe’nin başında G.Saray’ın ardından Beşiktaş’a da kaybetti. Manchester United döneminden bu yana çalıştırdığı takımlarla derbi kazanmakta zorlanan Mou, 8 yılda çıktığı 22 derbinin 13’ünden mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Derbilerin kayıp adamı

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ikinci derbisinden de mağlubiyetle ayrıldı. Önce Galatasaray'a evinde 3-1 kaybeden Portekizli çalıştırıcı, cumartesi akşamı da Dolmabahçe'de Beşiktaş'a tek golle boyun eğdi. İki İstanbul derbisinden de zaferle ayrılamayan Mourinho, 2016'dan bu yana çalıştırdığı takımlarda bu maçları kazanmakta zorluklar yaşıyor. 2016'da Manchester United'ın başına geçen Jose'nin derbi maçlarındaki kazanma alışkanlığı bu imza sonrasında değişti.

United'in başında 6 kez, Manchester City maçına çıkan Jose, bu maçların 3'ünü kaybetti, 2'sini kazandı, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı. 2019'da Tottenham'a imza atan Mou, Chelsea ve Arsenel'le 8 kez karşılaştı. Mou'nun Tottenham'ı 4 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 de beraberlikle sahadan ayrıldı. 2021-24 Roma'yla anlaşan Mourinho, Lazio'ya karış 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 de beraberlik aldı. Son 4 takımında toplamda 22 derbinin 13'ünü kaybetti.

TOTTENHAM'DAKİ DURUMU TEKRARLADI

Mourinho, Türkiye'de çıktığı iki şehir derbisinden de yenilgiyle ayrıldı ve Tottenham'ın başındaki durumunu tekrarladı. Jose, Tottenham'la Chelsea'ye karşı oynadığı iki maçı da kaybetmişti.

2016-18 Manchester United'ın başında 6 kez M.City'yle karşılaştı. 3 M, 2 G, 1 B

2019-2021 Tottenham'ın başında, Chelsea ve Arsenal'le 8 kez karşılaştı. 4 M, 3 G, 1B / 3 Arsenal, 5 Chelsea,

2021-2024 Roma'nın başında Lazio'yla 6 kez karşılaştı. 4 M, 1 G, 1B

Ahmet Çakar: Kötü niyet ve yapı...
Mustafa Çulcu'dan flaş hakem eleştirisi
DİĞER
Oyuncu Şeyla Halis’ten dikkat çeken itiraf: Onca yılı bir anda geride bıraktım!
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara "geri dönün" çağrısı... Suriyeliler Şam'a akın ediyor
G.Saray'ın kapısından dönmüştü! F.Bahçe kapıyor
F.Bahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio'dan Napoli'ye büyük çelme Lazio'dan Napoli'ye büyük çelme 01:31
A.Madrid'den muhteşem geri dönüş! A.Madrid'den muhteşem geri dönüş! 01:31
A.Madrid'den muhteşem geri dönüş! A.Madrid'den muhteşem geri dönüş! 01:19
Lazio'dan Napoli'ye büyük çelme Lazio'dan Napoli'ye büyük çelme 01:05
Başkan Erdoğan'dan Türk futbolu yorumu! Başkan Erdoğan'dan Türk futbolu yorumu! 23:59
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: VAR sonrası... MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: VAR sonrası... 23:57
Daha Eski
Başkan Erdoğan'dan Türk futbolu yorumu! Başkan Erdoğan'dan Türk futbolu yorumu! 23:53
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: VAR sonrası... MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: VAR sonrası... 23:52
Mustafa Çulcu'dan flaş hakem eleştirisi Mustafa Çulcu'dan flaş hakem eleştirisi 23:33
Nani'den flaş kariyer kararı! Nani'den flaş kariyer kararı! 23:13
A. Efes'in deplasmanda kayıp! A. Efes'in deplasmanda kayıp! 23:13
Nani'den flaş kariyer kararı! Nani'den flaş kariyer kararı! 23:01