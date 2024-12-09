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Büyük seri üzüntüsü
Geçen sezon Süper Lig'de çıktığı hiçbir deplasman maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, bu geleneği bu sezonki Beşiktaş derbisine kadar sürdürmüştü. 26 maçlık kaybetmeme serisine Dolmabahçe'de son veren sarı-lacivertliler, büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan sarı- lacivertli ekip, 19 Temmuz 2020'den bu yana Beşiktaş'a dış sahada ilk kez yenildi.
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