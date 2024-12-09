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Ara vermeden başladı
Beşiktaş'a derbide mağlup olan Fenerbahçe, ara vermeden Çarşamba günü oynayacağı Athletic Bilbao maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, pas ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.
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